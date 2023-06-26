Зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута — майор ЗСУ

Майор ЗСУ Максим Жорін розповів подробиці знищення бійцями Збройних сил України плацдарму російських військ на одній зі сторін каналу Сіверський Донець-Донбас.
Як повідомив він в Telegram, вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ в ході наступальної операції в районі Бахмута.
Офіцер ЗСУ пояснив, що основним завданням було ліквідувати плацдарм, який російські окупанти організували на одній зі сторін каналу Сіверський Донець - Донбас.
За його словами, плацдарм був зручним місцем для окупантів для проведення наступальних дій. Утримання цієї території росіянами не дозволяло і просуватися українським військам, які можуть оточити Бахмут.
Жорін також додав, що операція ЗСУ була дуже важкою, а бої йшли добу. При цьому бійці 1 механізованого батальйону 3-ї штурмової показали силу духу і високий професійний рівень. Завдяки їхнім діям вдалося повністю зруйнувати плани окупантів РФ.
Дивіться відео - зачистка плацдарму РФ на Донбасі:
Просування ЗСУ на Донбасі
Раніше командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив про те, що підрозділи українських сил розгромили окупантів РФ на Бахмутському напрямку.
В результаті вдалих дій українських бійців десятки російських загарбників знищені і поранені, підкреслив він в Telegram.
Командир 3 ОШБр уточнив, що бійці 1 механізованого батальйону з його бригади розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.
Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ.
Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.
Речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий сказав, що армія України просунулася в районі Бахмута. Там тривають бої. ЗСУ завдають ударів по російських окупантах.
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