Зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута — майор ЗСУ

Вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

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ЗСУ зачистили важливий плацдарм на Донбасі / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Українська Добровольча армія

Майор ЗСУ Максим Жорін розповів подробиці знищення бійцями Збройних сил України плацдарму російських військ на одній зі сторін каналу Сіверський Донець-Донбас.

Як повідомив він в Telegram, вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ в ході наступальної операції в районі Бахмута.

Офіцер ЗСУ пояснив, що основним завданням було ліквідувати плацдарм, який російські окупанти організували на одній зі сторін каналу Сіверський Донець - Донбас.

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За його словами, плацдарм був зручним місцем для окупантів для проведення наступальних дій. Утримання цієї території росіянами не дозволяло і просуватися українським військам, які можуть оточити Бахмут.

Жорін також додав, що операція ЗСУ була дуже важкою, а бої йшли добу. При цьому бійці 1 механізованого батальйону 3-ї штурмової показали силу духу і високий професійний рівень. Завдяки їхнім діям вдалося повністю зруйнувати плани окупантів РФ.

Дивіться відео - зачистка плацдарму РФ на Донбасі:

Зачистка плацдарму РФ / скріншот

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив про те, що підрозділи українських сил розгромили окупантів РФ на Бахмутському напрямку.

В результаті вдалих дій українських бійців десятки російських загарбників знищені і поранені, підкреслив він в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнив, що бійці 1 механізованого батальйону з його бригади розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ.

Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.

Речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий сказав, що армія України просунулася в районі Бахмута. Там тривають бої. ЗСУ завдають ударів по російських окупантах.

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