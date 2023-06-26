УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута — майор ЗСУ

Олексій Тесля
26 червня 2023, 21:02 оновлено 26 червня, 21:13
180
Вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
війна, всу
ЗСУ зачистили важливий плацдарм на Донбасі / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Українська Добровольча армія

Майор ЗСУ Максим Жорін розповів подробиці знищення бійцями Збройних сил України плацдарму російських військ на одній зі сторін каналу Сіверський Донець-Донбас.

Як повідомив він в Telegram, вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ в ході наступальної операції в районі Бахмута.

Офіцер ЗСУ пояснив, що основним завданням було ліквідувати плацдарм, який російські окупанти організували на одній зі сторін каналу Сіверський Донець - Донбас.

відео дня

За його словами, плацдарм був зручним місцем для окупантів для проведення наступальних дій. Утримання цієї території росіянами не дозволяло і просуватися українським військам, які можуть оточити Бахмут.

Жорін також додав, що операція ЗСУ була дуже важкою, а бої йшли добу. При цьому бійці 1 механізованого батальйону 3-ї штурмової показали силу духу і високий професійний рівень. Завдяки їхнім діям вдалося повністю зруйнувати плани окупантів РФ.

Дивіться відео - зачистка плацдарму РФ на Донбасі:

Screenshot
Зачистка плацдарму РФ / скріншот

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив про те, що підрозділи українських сил розгромили окупантів РФ на Бахмутському напрямку.

В результаті вдалих дій українських бійців десятки російських загарбників знищені і поранені, підкреслив він в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнив, що бійці 1 механізованого батальйону з його бригади розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ.

Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.

Речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий сказав, що армія України просунулася в районі Бахмута. Там тривають бої. ЗСУ завдають ударів по російських окупантах.

Більше новин:

Бахмут війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута — майор ЗСУ

Зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута — майор ЗСУ

21:02 Україна
Угорщина заблокувала допомогу від ЄС і нахабно звинуватила у всьому Україну

Угорщина заблокувала допомогу від ЄС і нахабно звинуватила у всьому Україну

20:36 Політика
"Не хотіли скидати Путіна": Пригожин виправдався і розмріявся про "взяття" Києва

"Не хотіли скидати Путіна": Пригожин виправдався і розмріявся про "взяття" Києва

18:56 Світ
Всі головні новини

Останні новини

21:02

Зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута — майор ЗСУ

20:43

Катерина Репяхова похвалилася збільшеними губами: "Насолоджуюся профілем"

20:36

Угорщина заблокувала допомогу від ЄС і нахабно звинуватила у всьому Україну

20:23

Розривають логістику РФ: ракети Storm Shadow змінюють хід війни в Україні — Уоллес

19:55

"Мамо, полон я не винесу": матір вбитого 16-річного Тиграна розповіла про сина

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:35

Війна перекинеться на територію РФ: ексдепутат Держдуми спрогнозував сценарій

19:20

Яка муха вкусила Пригожина?Погляд

19:12

Парамедик Тайра кардинально змінила імідж: "Життя занадто коротке"

18:56

"Не хотіли скидати Путіна": Пригожин виправдався і розмріявся про "взяття" Києва

Реклама
18:25

Ополченці звільнили 4 населених пункти на Білгородщині: у РДК розкрили деталі

18:23

"Холера в Україні": МОЗ спростовує фейки про спалахи інфекції

18:17

Підняв на вуха усіх сусідів: чоловік втрапив у конфуз, коли шукав свого собаку

18:04

Дуже складна оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть зайве число за 10 секунд

17:38

ПВК Вагнера знову вербує найманців і будує табори в РБ біля кордонів з Україною

17:29

Марк Фейгін. Що тепер буде з Пригожиним?Відеоблоги

17:22

"Через поляків та англосаксів": Лавров видав абсурдну заяву про теракт на ЗАЕС

17:20

Як зробити найсмачніші рибні котлети: трюки, які приведуть у невимовний захват

17:07

Що чекає на Дів у липні 2023 року - гороскоп від Анжели ПерлВідео

16:40

Зірок TikTok "бойових" кабанчиків Тишу і Тошу відправили в харківський екопаркВідео

16:40

У сукні з вирізом і на шпильках: Олена Зеленська вразила стильним образом

Реклама
16:34

ЗСУ на півдні проломили оборону РФ на 1,5 кілометра та знищили 4 роти окупантівВідео

16:23

Дашу Квіткову зацькували за зради Добриніну - блогерка нецензурно відповіла

16:08

Коли найкраще пити квас: несподівані відомості про пінний напійВідео

15:40

"Старий і немічний Путін дуже заздрить Буданову": Пономарьов здивував подробицямиВідео

15:36

ЗСУ розгромили батальйон мотострілків РФ і зачистили важливий плацдарм на ДонбасіВідео

15:29

"Київстар ТБ: Благодійний" – новий пакет, що допомагає дітям з опіками

15:22

Гороскоп на тиждень 26 червня - 2 липня: Овни будуть на висоті, Ракам потрібен позитив

15:16

Як очистити речі з секонд-хенду і прибрати сморід: 3 найкращі лайфхаки

15:11

РДК та Легіон Свободи дійдуть до Москви - Пономарьов

14:35

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 червня по 2 липня: у кого "зашурхотить" в кишені

14:33

Розпад Росії: ексдепутат Держдуми назвав регіони, які готові "відвалитися" першимиВідео

14:22

"Велике горе": російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

14:16

Львівський забудовник заявив про спробу рейдерів захопити майно компанії на 53 млн гривень актуально

14:13

"Лікар врятувати не зможе": у Христини Горняк підтвердився страшний діагноз

14:07

Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

13:35

Грошова допомога від американської організації: хто може отримати 6,6 тис. грн

13:17

Що буде з волоссям, якщо кожен день мити голову рисовою водою

12:52

"Король голий" : у ГУР оцінили, як бунт Пригожина вдарив по Путіну

12:44

Вбивство Каті Гандзюк: Мангера та Левіна посадили на 10 роківФото

12:43

Пономарьов оцінив терміни завершення війни в УкраїніВідео

Реклама
12:36

Не впізнати: Віталія Козловського поголили на військовій підготовці

12:32

Гороскоп на завтра 27 червня 2023: Скорпіону - втрата грошей, Овну - веселощіВідео

12:14

"Валерія лікувала від гикавки": продюсер Пригожин "виповз" після заколоту однофамільця

11:58

НАБУ затримало на великому хабарі голову Тернопільської ОВА та його заступників

11:27

Для чого потрібно мити підлогу із сіллю: відповідь здивує всіх

11:24

Всього 2 інгредієнта: дівчина показала найкращий спосіб очищення віконних рамВідео

11:10

"Всіх підбадьорили": Пригожин оцінив результати свого заколотуВідео

10:59

Кримінальну справу на Пригожина за заколот ще не закрили - росЗМІ

10:31

Пригожину допомагав Генштаб РФ: у Мережі розкрили деталі бунту "вагнерівців"

10:31

Чому Пригожин не дійшов до МосквиПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти