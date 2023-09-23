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Окупанти потрапили в "пекло": ЗСУ знищують позиції РФ під Бахмутом

Ангеліна Підвисоцька
23 вересня 2023, 20:49 оновлено 23 вересня, 21:05
Українські військові застосовують важке озброєння, яке постачає Захід Україні.
ВСУ
ЗСУ знищують ворога під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти потрапили у справжнє "пекло" під Бахмутом. Українські військові майстерно застосовують важке озброєння, яке постачає Захід. Про це повідомляє Reuters.

Українські військові обстрілюють лінії оборони росіян важкою артилерією - польськими гарматами Krab та американськими самохідними гаубицями M109.

Один з командирів ЗСУ зазначив, що навіть одна така одиниця озброєння може повністю перевернути ситуацію та зупинити атаку ворога.

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"Головне - цілитися туди, куди потрібно. Вони (росіяни) ненавидять нашу техніку. Це те, що ми отримуємо від наших перехоплень. Ми чуємо, що продовжуємо їх мучити, і вони продовжують здогадуватися, скільки у нас залишилося боєприпасів", - сказав боєць.

Ситуація під Бахмутом

15 вересня Генштаб у своєму зведенні повідомив, що ЗСУ взяли під контроль Авдіївку під Бахмутом. Сили оборони України продовжили свої наступальні дії в районі Кліщіївки, де досягли певних успіхів.

Агресорка Росія стягнула під Бахмут 52 тисячі військ, розповів представник Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, на всьому східному фронті ворог сконцентрував 150 тисяч окупантів.

У ЗСУ підтвердили визволення села Кліщіївка. Населений пункт знаходиться за 7 кілометрів від окупованого Бахмута.

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