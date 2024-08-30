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ЗСУ потужно знищили десантну групу РФ під Кураховим: намагались прорвати оборону

Юлія Закрепа
30 серпня 2024, 09:49
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На Курахівському напрямку російські окупанти використовують бронетехніку.
ЗСУ потужно знищили десантну групу РФ під Кураховим: намагались прорвати оборону
ЗСУ знищили групу росіян на фронті / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Вікіпедія

Виконувач обов'язків пресофіцера 33-ї ОМБр ЗСУ Назар Войтенков зазначив, що росіяни пересуваються малими групами, намагаючись накопичити сили для подальшого просування.

"На Курахівському напрямку ворог використовує бронетехніку, оскільки ділянка, яку росіяни намагаються подолати, складається з полів, через які складно пересуватися пішки. Ці поля дистанційно заміновані або добре пристріляні нашими артилерійськими системами й мінометами. Також ми активно застосовуємо FPV-дрони. Вчора на нашому напрямку відбувся черговий ворожий штурм. Це була спроба висадити десант у двох посадках, де вони планували закріпитися, вкопатися, чекати на підтримку і згодом рухатися далі, але росіянам це не вдалося. Ми зупинили штурм і повністю знищили десантну групу", - наголосив Войтенков в ефірі телеканалу "Еспресо".

В.о. пресофіцера 33-ї ОМБр також додав, що зазвичай росіяни підвозять техніку, з якої можуть висадити до 10-15 осіб. Проте ми їх бачимо завдяки цілодобовому моніторингу поля бою.

відео дня

"Будь-які їхні спроби сховатися, замаскуватися або зайняти укриття ми анулюємо, дезінтегруємо й знищуємо. Ми не дозволяємо їм скупчуватися, оскільки це небезпечно. Саме тому вони пересуваються малими групами, намагаючись накопичити сили для подальшого просування. Однак ми їм цього не дозволяємо", - зауважив Войтенков.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. Донецька область - це крайня спроба Путіна показати, що він ще може контролювати ситуацію без оголошення будь-якої масштабної мобілізації. Щодо напрямку Часів Яр - це вихід у бік агломерації міст Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка.

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Він зазначив, що російське просування в напрямку Покровська було б неминучим, незалежно від кількості українських бригад, залучених до бойових дій. Страшна ситуація із Бахмутом може повторитись.

Стало відомо, що може стабілізувати фронт біля Покровська. У місті Покровськ Донецької області триває евакуація, закривають відділення банків, а також вводять обмеження на пересування містом. Найближчими днями ситуація на Покровському напрямку залишатиметься такою ж важкою.

Військовий експерт Ігор Романенко дав невтішний сценарій наступу РФ на Покровськ. На Покровському напрямку ворог вже захопив Желанне, Завітне, Комишівку, Птиче. Чергове міні-оточення спостерігається біля населеного пункту Карлівка, поруч з річкою Вовча.

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