Відкриє шлях до двох великих міст: експерт дав невтішний сценарій наступу РФ на Покровськ

На Покровському напрямку ворог вже захопив Желанне, Завітне, Комишівку, Птиче.

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Із Покровська продовжують евакуацію / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: deepstatemap

Військовий експерт Ігор Романенко розповів про те, що відбувається на фронті і яка ситуація на Покровському напрямку.

"Зараз найголовніша ціль на цій ділянці фронту - зупинити просування ворога. Це найперше завдання стратегічно-оборонної операції Сил оборони України, але цього не відбувається, бо немає відповідних засобів і ситуація суттєво на нашу користь не змінюється. Ворог там має достатньо сил, щоб просуватися вперед. Якщо у них не виходить з лобовими атаками, то вони рухаються по флангах. Росіяни створюють міні-оточення і нашим воїнам доводиться відступати", - розповідає військовий експерт для ТСН.

На Покровському напрямку ворог вже захопив Желанне, Завітне, Комишівку, Птиче. Чергове міні-оточення, за словами Ігоря Романенка, спостерігається біля населеного пункту Карлівка, поруч з річкою Вовча.

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"Від Карлівки нашим військовим вже потрібно відходити, бо ворогу на півночі вдалося захопити дорогу біля населеного пункту Маринівка. Таким чином росіяни відрізали від сполучення населенні пункти Михайлівку, Мемрик, Калинове та Карлівку. Втрата контролю над автодорогами - це суттєве послаблення стабільності та стійкості оборони. Це дуже небезпечно. Саме тому тут потрібне нанесення стратегічних ударів по скупченню противника, щоб зупинити його просування", - зазначає Ігор Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Деякі експерти зауважують, що взяття Покровська відкриє росіянам шлях для атак на Дніпропетровську область, Дніпро і на Запоріжжя.

"Завдяки нашим діям на Курщині, росіяни частково вже зняли з фронту війська та перекинули їх до Росії. Відомо про перекидання бойових частин з Харківського, Куп’янського, Херсонського та Запорізького напрямків. Але з Покровського та Торезького напрямків частин не знімали. Вони продовжують свій наступ і там послаблень немає. Тому загрози для Запоріжжя від цього наступу я не бачу, його росіяни скоріш за все відклали до кращих часів. Щодо Дніпра, то до нього далеко і, щоб посунути на місто, окупантам доведеться зібрати багато сил. А їх, як відомо, зараз у Путіна немає", - підсумовує Ігор Романенко.

Яка ситуація під Покровськом\ / скріншот: deepstatemap

Романенко додає, що подальше просування противника, за теперішніх умов, можливе на захід, щоб потім повернути на північ на агломерацію Слов’янськ-Краматорськ. Або ж ворог може просунутися на захід, щоб потім піти південніше на Курахове або ще далі за захід, аби зайти у тил нашому угрупованню, яке обороняє Вугледар.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом. На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і погіршується. Останні оновлення свідчать про те, що ворог захопив Новогродівку і намагається закріпитися там, зокрема в багатоповерхівках.

В ISW заявили, що росіяни прорвались під Торецьком і Покровськом. Аналітики повідомили, що путінські війська підійшли до Новогродівської міськради в центрі міста та начебто захопили її. Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Покровська. Геолокаційні кадри, показують, що росіяни просунулися до східної Карлівки.

Стало відомо, що Україна контролює 1294 км² на Курщині. ЗСУ взяли під контроль 31 квадратний кілометр території в Курській області за останній тиждень. Олександр Коваленко підкреслив, що, незважаючи на розширення українського контролю в Курській області, російські офіційні особи виявляють дедалі більшу байдужість до цього регіону.

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