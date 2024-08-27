'Положать 50-60 тисяч людей': Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Володимир Зеленський зазначив, що в ході наступу на Покровському напрямку РФ зазнає колосальних втрат в живій силі.

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Зеленський прокоментував просування РФ на Покровському напрямку / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, deepstatelivemap, 43 окрема механізована бригада

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку бойових дій і зазначив, що російське просування в напрямку Покровська було б неминучим, незалежно від кількості українських бригад, залучених до бойових дій. Про це він заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Іноді буває, що немає різниці – стоїть три бригади чи п'ять бригад. Головне, хто на тебе тисне і в якій кількості", – сказав він.

За словами Зеленського, рішення про те, хто і в якій кількості зараз має бути на найважчому Покровському напрямку, приймають військові. Він додав, що російські війська на цьому напрямку не відступають, оскільки при спробі відступу їх розстрілюють.

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"Це як з Бахмутом. Вони там положать 50-60 тисяч людей. Ви це побачите, дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія. Не можна просто: ви 100 000 – ми 100 000. У нас уже була така одна операція. Я вважаю, що це неправильно. І я радий, що главком Сирський так само вважає", – сказав президент.

Зеленський також підкреслив, що Україна не має такої чисельності військових, як Росія, і тому повинна діяти розумніше.

"Повинні бути хитрощі. А вуха [у ворога - ред.] всюди, і не тільки в нашій державі. І якщо вони знають хоч щось про наші дії, у нас не буде успіху", – сказав Зеленський.

Він додав, що щодня обговорює з генералом Сирським питання посилення Покровського напрямку та інших напрямків.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти чинять сильний тиск на позиції українських захисників на Покровському напрямку. Сили оборони намагаються стримати подальше просування ворога, але іноді змушені відступати, щоб уникнути оперативного оточення. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький пояснив, що відступ на полі бою не завжди означає поразку, а може бути тактичним маневром.

Російські сили продовжують просуватися на Покровському напрямку, захопивши ще один населений пункт, повідомляє DeepState.

Українські військові продовжують утримувати оборону на Покровському напрямку, де ситуація залишається однією з найскладніших. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Ставці верховного головнокомандувача було прийнято важливе рішення про відправку додаткових сил на цей напрямок.

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