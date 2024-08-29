Загроза для міст-стотисячників: у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська

У Донецькій області росіяни ще мають тактичну перевагу, нагадав Іван Тимочко.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Твердження про те, що якщо окупанти РФ захоплять Покровськ Донецької області, то вони зупиняться, є ілюзією, про що свідчить досвід Авдіївки, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Щодо напрямку Часів Яр - це вихід у бік агломерації міст Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Це по суті напрямок, який закладався від самого початку задуму. Типу це був напрямок північний для того, щоб охопити вже з півночі Донецьку область", - підкреслив він у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Представник Сухопутних сил нагадав про те, що бої за Часів Яр ворог веде вже майже рік.

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"Я не скажу, що ситуація там різко поліпшується. Але ми повинні розуміти, що Донецька область - це єдина область, де росіяни ще мають тактичного рівня перевагу або де вони змогли сконцентрувати таку кількість військ, що в них є, скажімо, потенціал для просування", - сказав він.

Тимочко пояснив, що Донецька область - це крайня спроба диктатора Володимира Путіна показати, що він ще може контролювати ситуацію без оголошення будь-якої масштабної мобілізації

"Донецька область - це для Путіна та область, яку він сподівається зайняти. Він розуміє, що армія його зупиниться, щоб обґрунтувати, мовляв, ми виконали одну з цілей "СВО", зайняли Луганську, Донецьку області, "всіх переможемо, зараз відпочиваємо", - додав він.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський скликав на нараду військових. На нарадах детально обговорили за кожним напрямком на фронті, однак найбільше уваги - Покровськ і Торецьк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному та небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

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