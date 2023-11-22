Захисники України наполегливо ліквідовують ворожі сили на лівому березі півдня України.

https://glavred.net/ukraine/vsu-na-levom-beregu-hersonshchiny-yarko-vzorvali-punkt-upravleniya-okkupantov-10519066.html Посилання скопійоване

ЗСУ на Лівому березі Херсонщини яскраво підірвали пункт управління окупантів / колаж: Главред, фото: 53 ОМБ, скріншот СтратКом ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальні дії на лівобережжі Херсонщини і щодня ліквідовують ворога.

Сьогодні, 21 листопада, ЗСУ знищили пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили у стратегічному командуванні ЗСУ.

Також у командуванні додали, що пункт базувався неподалік національного природного парку - Олешківських пісків. Вони, в свою чергу, знаходяться недалеко від села Кринки, де ЗСУ зараз звільняють території від російських загарбників.

відео дня

ЗСУ підірвали ворожий пункт управління / скріншот телеграм

Ситуація на Лівобережжі Херсонщини

У Мережі опубліковано відео, на якому бійці Збройних сил України вітають місцевих жителів в одному зі звільнених населених пунктів Херсонської області. Як пише журналіст Юрій Бутусов, кадри отримані з одного з селищ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який був нещодавно звільнений від російських загарбників.

Також не так давно воїни ЗСУ знищили Російський ТОС-1А "Сонцепік" на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомив глава Офісу президента в Telegram-каналі. Андрій Єрмак опублікував момент ураження важкої вогнеметної системи.

Окупанти агресора Росії та колаборанти вивозять з тимчасово захоплених районів лівобережжя Херсонської області цінні речі та документацію, оскільки розуміють, що настає гостра фаза бойових дій. Гуманітарна ситуація там залишається складною – загарбники намагаються знищити населені пункти, щоб згодом звинуватити у злочинних діях ВСУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.