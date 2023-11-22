ЗСУ на лівому березі Херсонщини яскраво підірвали пункт управління окупантів

Сили оборони України продовжують наступальні дії на лівобережжі Херсонщини і щодня ліквідовують ворога.
Сьогодні, 21 листопада, ЗСУ знищили пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили у стратегічному командуванні ЗСУ.
Також у командуванні додали, що пункт базувався неподалік національного природного парку - Олешківських пісків. Вони, в свою чергу, знаходяться недалеко від села Кринки, де ЗСУ зараз звільняють території від російських загарбників.
Ситуація на Лівобережжі Херсонщини
У Мережі опубліковано відео, на якому бійці Збройних сил України вітають місцевих жителів в одному зі звільнених населених пунктів Херсонської області. Як пише журналіст Юрій Бутусов, кадри отримані з одного з селищ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який був нещодавно звільнений від російських загарбників.
Також не так давно воїни ЗСУ знищили Російський ТОС-1А "Сонцепік" на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомив глава Офісу президента в Telegram-каналі. Андрій Єрмак опублікував момент ураження важкої вогнеметної системи.
Окупанти агресора Росії та колаборанти вивозять з тимчасово захоплених районів лівобережжя Херсонської області цінні речі та документацію, оскільки розуміють, що настає гостра фаза бойових дій. Гуманітарна ситуація там залишається складною – загарбники намагаються знищити населені пункти, щоб згодом звинуватити у злочинних діях ВСУ.
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