Сили оборони досягли успіхів під Бахмутом і на Запоріжжі: в ISW розкрили деталі

Геолокаційні дані за 2 і 3 вересня вказують на те, що українські сили контролюють південну частину Кліщіївки.

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ЗСУ досягли успіхів на двох напрямках - ISW / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Сили оборони України просунулися під Бахмутом і на заході Запорізької області. Це підтвердили аналітики Інституту вивчення війни.

У свіжому огляді ISW зазначається, що українські війська продовжили контрнаступальні операції й 3 вересня просунулися вперед під Бахмутом і на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

Геолокаційні дані за 2 і 3 вересня вказують на те, що українські сили контролюють південну частину Кліщіївки (Бахмутський напрямок).

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Прессекретар Таврійського угруповання українських військ Олександр Штупун заявив, що українські сили досягли успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Орєхова). Просування на півдні визнають і російські джерела.

Ситуація на Бахмутському напрямку / understandingwar.org

Ситуація на Запорізькому напрямку / understandingwar.org

"Кілька російських джерел стверджували, що українські сили продовжують діяти на лівому (східному) березі Дніпра в окупованій Херсонській області. Загалом надійні російські "воєнкори" з 30 серпня постійно заявляли, що українські сили утримують позиції на лівому березі Дніпра на північний захід від Підстепного та в районі Антонівського мосту. Один "воєнкор" стверджував, що українські сили змогли перекинути постачання і особовий склад на позиції на лівому березі впродовж останнього тижня. Інший заявив, що підрозділи мобілізованих і добровольців тримають оборону на Херсонському напрямку після того, як в Запорізьку область відійшли невідомі частини ВДВ. Імовірно, він має на увазі підрозділи 7-ї гвардійської гірської дивізії ВДВ, які, як зазначала ISW, перекидали з Херсонського напрямку в район Работиного Запорізької області в кінці серпня", - зазначають аналітики.

У звіті також йдеться про те, що командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська присвятили 60 відсотків свого часу і ресурсів створенню серії оборонних позицій, які зараз прорвали українські війська, і лише по 20 відсотків - двом наступним, розташованим далі на південь.

Аналітики зазначають: ця прорвана серія російських оборонних позицій складається з системи взаємопов'язаних російських окопів і бліндажів, захищених протитанковими ровами і щільними мінними полями, і заява Тарнавського підтверджує попереднє спостереження ISW того, що російські війська, можливо, не проводили аналогічну складну підготовку на наступних серіях оборонних рубежів, зокрема, щодо щільності мінних полів.

За спостереженнями експертів, російські військові, схоже, проводять масштабний набір особового складу за допомогою прихованої мобілізації, хоча підготовка і розподіл цих нових військовослужбовців залишаються сумнівними.

Рівень підготовки та бойового досвіду цих контрактників, ймовірно, різний, оскільки російські військові рекламують контракти терміном від декількох місяців до двох років.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України звільнили Работине в Запорізькій області й продовжують рухатися далі на південний схід від цього населеного пункту. Про це 28 серпня повідомила заступник глави Міноборони Ганна Маляр.

Деокупація Работиного дозволить українським захисникам впритул наблизитися до другої лінії оборони росіян.

3 вересня аналітики ISW повідомили, що в Запорізькій області підрозділи Збройних сил України продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку. Водночас просування ВСУ сповільнюється через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.

Українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії в Запорізькій області Після тижнів копіткого розмінування, повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, надалі очікуються швидкіші успіхи, оскільки друга лінія російських військ слабша.

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