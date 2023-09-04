'У напрямку Азовського узбережжя': генерал спрогнозував потужний прорив ЗСУ

Генерал-лейтенант вважає, що є відповідний оптимізм щодо того, що просування будуть відбуватися в напрямку Азовського узбережжя.

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Романенко дав оцінку просуванню ЗСУ / колаж: Главред, фото: Главред, 33 окрема механізована бригада

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що ЗСУ зможуть прорвати другу лінію оборони росіян, оскільки вона слабша за першу, яку вони уже подолали.

Як повідомив Романенко в ефірі телеканалу Еспресо, що загалом уся система оборони окупантів складається на різних ділянках від 1 лінії до 4 і на глибину від 10 до 40 км.

"Все йде в динаміці, дуже важливо, що перша лінія оборони є досить потужною системою оборони, яку побудували за 9 місяців росіяни вже пройшли ЗСУ, але є ще друга і третя", - сказав він, додавши, що на другій лінії є ворожі резерви, інженерне загородження та бетоновані вузли оборони. відео дня

"Крім того, збільшиться потужність з точки зору засобів ураження, тому є відповідний оптимізм щодо того, що просування будуть відбуватися в напрямку Азовського узбережжя та Токмака", - наголосив Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ можуть взяти Токмак в кільце та перемолотити окупантів. Недавніми боями українські війська перевершили очікування. Вони займають панівні висоти і в декількох місцях долають основну лінію оборони росіян.

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