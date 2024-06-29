Росіяни масово сунуть на Часів Яр: військові ЗСУ заявили про критичну ситуацію

Окупанти масово кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V".

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Окупанти намагаються прорватись у Часів Яр / колаж: Главред, фото: УНІАН

У 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила повідомили, що наразі склалася "критично важка ситуація" у Часовому Яру на Донеччині. Російська армія безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів.

У заяві військових йдеться, що захисники 24 ОМБр імені короля Данила разом з іншими підрозділами стримують наступ загарбників РФ, які переважають у силі, "в надзвичайно складних умовах".

"Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безупинно в лоб та намагаються обійти його з флангів. Ресурс загарбників нескінченний - на зміну знищеним окупантам приходять нові й нові", - наголошують у бригаді. відео дня

Наразі найбільш запеклі бої точаться в районі каналу Сіверський Донець - Донбас.

"Ворог нещадно знищує місто всіма можливими засобами, застосовує величезну кількість fpv-дронів, скидів по захисникам міста", - додали у повідомленні.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що Павло Лакійчук розповів, що армія РФ просунулась на Донеччині, наслідки критичні. Тактика ворога помалу тиснути своєю кількість на Сили оборони місцями призводить до критичних наслідків. Це стосується не тільки боїв на Покровському напрямку, безпосередньо в районі Очеретиного.

ЗСУ стерли в порошок елітний підрозділ РФ. Українські захисники знищили в боях у районі Вовчанська на Харківщині, які розпочалися 9 травня 2024 року, цілий елітний підрозділ російських окупаційних сил - 83-ю окрему десантно-штурмову бригаду.

ЗСУ повернули втрачені позиції у двох областях. Українські сили нещодавно відбили позиції на півночі Харківської області, а також повернули втрачені позиції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Однак, війська РФ просунулися в східній частині Часового Яру.

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