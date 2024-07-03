'Це не глухий кут': Зеленський допустив новий наступ ЗСУ, але з обмовкою

Президент зауважив, що західна, в тому числі й американська, допомога надходить на поле дуже повільно.

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Президент каже, що ситуація на передовій залежить від поставок західного озброєння / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід"

Президент Володимир Зеленський спростував тезу, мовляв, ситуація на фронті дійшла до "глухого кута". За словами президента, сили ЗСУ на зараз краще укомплектовані людьми, ніж кілька місяців тому, а новий контрнаступ - питання оснащення бригад, ідеться в інтервʼю агентству Bloomberg.

"Це не глухий кут, це проблемна ситуація", — описав Зеленський ситуацію на полі бою.

Глухий кут, продовжив Зеленський, означає, що "виходу немає".

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"А ось проблему вирішити можна, якщо є воля та інструменти. Ми маємо волю, а інструментів все ще немає", — зазначив він.

Зеленський додав, що західне обладнання надходить на фронт дуже повільно.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним (його, — Главред) виконанням у нас справді дуже, дуже, дуже довге очікування", — висловився президент.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як писав Главред, російські окупанти захопити мікрорайон "Новий" у місті Часів Яр Донецької області, при цьому вони буквально стерли його з лиця землі. За словами військових, втрата Часового Яру стала ближчою, а наступною ціллю окупантів може стати Костянтинівка.

Як вказував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Росія провела нову заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність, та продовжила наступальні дії.

На деяких напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася.

Наприклад, ворог протягом останнього тижня здійснює активні наступальні операції на Горлівському напрямку. РФ має локальні успіхи на даному напрямку бойових дій. Росіянами вдалось частково провалити оборону ЗСУ лише у Юр'ївці, де противник перебуває вже не один день.

Фахівці видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі зазначили, що на фронті в Україні слід очікувати на "смертельне літо", крім того, вони не виключають нового масштабного наступу росіян.

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