"Позиції ЗСУ було зруйновано": деталі відходу захисників з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру

Захисники України відійшли, щоб зайняти більш вигідні позиції, проте російські окупанти продовжують тиснути.

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ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скрін

Українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру і зайняли більш вигідні позиції.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. Він зазначив, що утримувати цей мікрорайон було недоцільно – це загрожувало життю і здоров’ю українських воїнів, які боряться проти ворогів на цій ділянці.

"Мікрорайон "Канал", в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції", – розповів він. відео дня

У той же час Волошин зазначив, що російські загарбники не припиняють своїх активних бойових дій і намагаються повністю захопити Часів Яр.

"В окупантів є якісь певні дедлайни, які вони не можуть виконати кілька уже місяців поспіль, – взяти місто Часів Яр. Намагання їхнє є повісити своє триколорне ганчір'я", – зазначив Волошин.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація у Часовому Яру – останні новини

Раніше повідомлялося, що російські загарбники повністю окупували мікрорайон "Канал" (штабна назва "Новий") у місті Часів Яр Донецької області, при цьому вони буквально стерли його з лиця землі. Про це повідомили у DeepState.

Також захоплення мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр підтвердив командир тактичної групи "Реванш" ЗСУ Богдан Ходаковський. Ходаковський додав, що ЗСУ мають організувати контрнаступальні дії та повернути втрачені стратегічні позиції.

У DeepState назвали причину, чому ЗСУ вийшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. В DeepState наголосили, що подальше утримування руїн мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі призвело б до значних втрат з боку Сил оборони України.

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