В Укренерго заявили про серйозний дефіцит в енергосистемі: чи будуть вимикати світло

Внаслідок бойових дій, а також через інші причини повністю або частково знеструмлені 562 населені пункти.

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Чи вимикатимуть світло 13 вересня / колаж: Главред, фото: unsplash

Сьогодні, 13 вересня, в енергосистемі України зберігається серйозний дефіцит. Тож для його подолання "Укренерго" замовлятиме аварійну допомогу у сусідніх країн.

Сьогоднішнє споживання на 2,1% менше, ніж у минулий четвер та відповідає сезонним показникам, повідомили у пресслужбі "Укренерго" у Telegram-каналі.

Також фахівці "Укренерго" закликають українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00.

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"Сьогодні для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит НЕК "Укренерго", відбувається аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії. Також аварійна допомога зі Словаччини і Польщі надходила вчора, 12 вересня", - пише "Укренерго".

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла 13 вересня

Внаслідок бойових дій, а також через інші причини повністю або частково знеструмлені 562 населені пункти.

В "Укренерго" не повідомляли про планові підключення світла в Україні, однак закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00.

Яка ситуація з енергопостачанням в Україні

Від початку року Російська Федерація вдалась до дев'яти масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього, а також сильної літньої спеки, в країні протягом місяців запроваджували и як аварійні, так і планові відключення електроенергії.

Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Нагадаємо, що в Укренерго дали хороший прогноз на 13 вересня. У п'ятницю існуватиме необхідність ощадливого споживання електроенергії. Також фахівці радять не користуватись потужними електроприладами у періоди пікового споживання.

Українцям дали прогноз, чи будуть найближчим часом відключення світла. Сергій Нагорняк повідомив, якщо не буде нових ракетних атак по енергетиці України, то найближчий час пройде без відключень світла.

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