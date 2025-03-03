Вдарить +17 градусів: стала відома дата різкого потепління

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні вдарить +17 градусів
- У яких областях буде найтепліше
Погода в Україні ставатиме все теплішою і теплішою. Всередині поточного тижня максимальна температура повітря становитиме +10…+15 градусів, у західних областях буде до +17 градусів.
З середи, 5 березня, температура повітря буде ще більше підійматися і погодні умови будуть рухатися до першого справжнього весняного тепла. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
Також вона розповіла, якою буде погода у вівторок, 4 березня.
Діденко зазначила, що 4 березня в Україні очікується суха погода, повсюди без опадів.
"Температура повітря упродовж дня очікується в межах +3…+8 градусів, на сході +2…+5 градусів, у західній частині +7…+12 градусів", – зазначила Діденко.
У той же час в цей день буде сильний вітер західного походження, пориви можуть досягати 15-20 м/с. Синоптикиня закликала українців бути обережними через потужний вітер.
Погода в Києві 4 березня
У Києві у вівторок також очікується сильний вітер. Опади в цей день у столиці малоймовірні. Упродовж дня повітря прогріється до +8 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Також раніше синоптик сказала, коли чекати потепління. З наступного тижня температура з кожним днем підвищуватиметься.
Як раніше повідомляв Главред, Україну накриває раптове потепління – стало відомо, коли регіони накриє 15-градусна спека. У деяких областях синоптики прогнозують сніг та дощ.
Стало відомо, якою буде погода в Україні в перший тиждень березня – будуть перепади від -10 до +12 градусів. Найближчими днями найтепліше буде на заході, а найхолодніше – у східних регіонах.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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