Весна почнеться вчасно: якою буде погода в Україні в березні 2025 року

Березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози, прогнозує синоптик.

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Синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на березень 2025 року / Фото: pixabay

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Чи чекати снігу та морозів у березні 2025 року

У яких областях України буде найтепліше в перший місяць весни

Календарна зима добігла кінця, і всіх цікавить, якою буде весна в Україні - ранньою чи пізньою. Синоптики спрогнозували, чого чекати від погоди в березні 2025 року.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози. Середня місячна температура в березні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.

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Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня повідомила, що, згідно з розрахунками, весна цьогоріч буде ранньою та розпочнеться вчасно, за календарем, передає ТСН.

Уже в першій декаді березня денні температури будуть плюсовими. Стовпчики термометрів покажуть 1-6 градусів тепла, а на Закарпатті та на півдні - до +10 градусів.

"Вночі при проясненнях місцями можливі невеликі морози, не більше -5 градусів, на сході та північному сході до -8 градусів. Однак ще не можна сказати, що тепло прийшло невідворотно, у березні ймовірні зниження денної температури до морозів", - сказала синоптик.

Опади у вигляді мокрого снігу та дощу будуть на початку березня. Загалом упродовж місяця опадів випаде не більше 50-60% від норми.

"Таких аномалій, як снігопад у березні 2013 року, не очікуємо", - додала Голеня.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря в березні становить 37 градусів морозу, на Закарпатті та південній частині країни - мінус 27.

Абсолютний максимум температури - 29 градусів тепла, у Карпатах - 16 градусів тепла.

Місячна кількість опадів у березні очікується на рівні 22-42 мм, у Карпатах - місцями до 74 мм, це менше норми.

Погода в Україні - прогнози

Погода в Україні 28 лютого буде холодною в деяких областях. У західних регіонах очікується дощ і мокрий сніг. Вітер буде поривчастий.

Найнижча температура повітря буде в Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Полтавській областях. Там температура повітря опуститься до -10...-15 градусів.

Раніше Главред писав, що погода в Україні в останній день зими визначатиметься впливом циклону Reiner.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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