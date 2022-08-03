"Жест доброї волі": Андрусів розповів, за яких умов Україна може повернути Херсон

Контрнаступ ЗСУ поки неможливий - Віктор Андрусів / УНІАН, facebook.com

Контрнаступ ЗСУ на півдні України поки Неможливий. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив колишній радник глави МВС, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

"Зараз про контрнаступ на півдні вже не може йти мови. Ми раніше ледве почали виходити на паритет в силах, а зараз вони кратно нас перевершують. Тому контрудар тепер буде в іншому місці, яке вони послабили. Поки не буду говорити де, але це досить очевидно", - зазначив експерт.

За його словами, провал нової операції РФ може стимулювати їх "жест доброї волі", який вони вже демонстрували під Києвом і на о. Зміїний.

"Якщо все станеться так, як я прогнозую, то поспішний відступ після невдалого наступу може допомогти нам швидко повернути Херсон. Однак, тут я дуже обережний оптиміст щодо термінів. Якщо пару тижнів тому у нас були шанси повернути Херсон за серпень-вересень, то тепер їх немає", - сказав Андрусів.

Раніше Главред повідомляв, де і коли Росія може розгорнути наступальні дії на півдні.

"У окупантів не було шансів утриматися під Херсоном, після того, як були розбиті Мости. Зруйнувалася логістика, і проблема в тому, що вони навіть відступити повноцінно вже б не змогли. Тому, щоб врятувати Правобережне угруповання своїх військ, вони вирішили розгорнути широкий наступ на північ, захопити Кривий Ріг і Запоріжжя, і вирішити питання забезпечення своїх військ", - пояснював Віктор Андрусів.

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