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Контрнаступ ЗСУ в розпалі: армія РФ дуже вразлива, Херсон майже ізольовано – розвідка Британії

28 липня 2022, 10:08

Втрата Херсона стане серйозним ударом для Росії, яка заявляє про свої, мовляв, "успішні плани" щодо окупації України, вважають у британській розвідці.

Херсон ВСУ
ЗСУ контрнаступають у напрямку Херсона, місто майже відрізане від інших захоплених РФ територій - британська розвідка / Колаж УНІАН, Людмила Денісова

Збройні сили України посилюють контрнаступальні дії в напрямку Херсону. Війська вже сформували плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованої Херсонщини. Далекобійна артилерія застосовується успішно, здійснюються спроби пошкодити як мінімум три мости через річку Дніпро, від яких залежить постачання окупантами територій, які вони захопили. Війська Росії на західному березі Дніпра опинилися в дуже вразливому становищі, окупований Херсон практично ізольовано від інших захоплених територій. Його втрата стане серйозним ударом для Москви. Про це заявили в розвідці Великобританії.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що конрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку набирає обертів. Українські війська застосували нову далекобійну артилерію з метою пошкодження мінімум трьох мостів через річку Дніпро. Від цих естакад залежить постачання Росією тих територій, які знаходяться під її окупацією.

читайте також"Знищено не тільки Антонівський міст": Гіркін вже відверто боїться наступу ЗСУ на ХерсонТакож вказується, що один з них – Антонівський міст під Херсоном – було пошкоджено ще минулого тижня. Ще один удар ЗСУ завдали 27 липня. Наразі, швидше за все, міст вже непридатний для пересування.

Крім того, зазначається, що російське угруповання, яке знаходиться на західному березі Дніпра, опинилося у вкрай вразливому становищі. Політично значимий Херсон вже майже відрізано від інших захоплених окупантами територій. Якщо російські війська втратять контроль над містом, це стане ударом по спробах Москви представити свою окупацію в якості нібито "успішної операції".

"Російська 49-а армія, яка дислокується на західному березі Дніпра, на даний час виглядає дуже вразливою. Так само місто Херсон, найбільш політично значимий населений пункт, окупований Росією, наразі практично відрізаний від інших окупованих територій. Його втрата серйозно підірве спроби Росії представити окупацію як успішну", - підкреслили в розвідці Британії.

Дивіться онлайн новини Херсона

Армія України вдарила по Антонівському мосту у Херсоні

Сили оборони України ввечері, 26 липня, вдарили артилерією по Антонівському мосту у захопленому росіянами Херсоні.

Вранці, 27 липня, удар ЗСУ по Антонівському мосту підтвердили у Оперативному командуванні Південь. За словами представниці командування Наталії Гуменюк, українські війська провели філігранну та ювелірну роботу.

Також Гуменюк підкреслила, що військові підрозділи України взяли під контроль стратегічну логістику у Херсонській області. Такий стан не дозволяє Росії налагодити забезпечення своїх військ.

Голова Херсонської ОВА Дмитро Бутрій зазначив, що Антонівський міст більше не можна використовувати для пересування. Як сказав чиновник, ЗСУ вимушено пошкодили естакаду, щоб порушити логістичний маршрут окупантів РФ. Після перемоги України міст буде відновлено.

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