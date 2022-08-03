"У їхніх планах - 6-10 серпня": експерт розповів, коли і де почнеться наступ РФ на південь

Наступ на півдні може початися із Запоріжжя та Кривого Рогу - Віктор Андрусів / УНІАН , facebook.com

Росія готує наступ на півдні України. Як розповів в інтерв'ю Главреду колишній радник глави МВС, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, за їхніми планами наступ має відбутися 6-10 серпня.

"Вони сконцентрували одне з найбільших угруповань з початку війни, більше 30 БТГр. Однак, все ще залежить і від наших дій. Якщо "святі" будуть активно знищувати склади окупантів, то ідея наступу може застопоритися", - пояснив Андрусів.

На думку експерта, Росія, ймовірно, націлиться на Кривий Ріг і Запоріжжя, оскільки російські війська повинні розширити плацдарм від Херсона і знайти нові можливості забезпечення і постачання своїх підрозділів через Дніпро.

Також Андрусів прямо пов'язує ймовірний наступ РФ з просуванням ЗСУ біля Херсона.

"У окупантів не було шансів утриматися під Херсоном, після того, як були розбиті мости. Зруйнувалася логістика, і проблема в тому, що вони навіть відступити повноцінно вже б не змогли. Тому, щоб врятувати правобережне угруповання своїх військ, вони вирішили розгорнути широкий наступ на північ, захопити Кривий Ріг і Запоріжжя, і вирішити питання забезпечення своїх військ", - переконаний Андрусів.

Однак, за словами експерта, російський наступ на цих напрямках може провалитися точно так само, як це вже було під Києвом.

"Шанси на успіх їх нової операції я оцінюю дуже низько. Насправді, битви за великі міста для росіян є просто катастрофічними. Там вони тотально втрачають свої переваги, які мають на відкритому просторі. Вони несуть просто колосальні втрати в таких боях. Я дійсно вважаю, що такий наступ може призвести до подібних наслідків, як це було під Києвом. По-перше, основна причина їх поразки була в тому, що вони не забезпечили свої тили. Вони занадто сильно розтягнули свої сили і не могли їх забезпечувати. Тут може статися схожа ситуація", - говорить Андрусів.

Кулак Росії на півдні - новини: