"Жертв буде багато": Тука не виключив ядерного удару РФ по Україні, назвавши міста-цілі

Виключати ймовірність такого сценарію не можна, вважає Георгій Тука.

Георгій Тука, Росія / Колаж Фото Главред , ua.depositphotos.com

Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, але це тільки згуртує український народ, незважаючи на можливі жертви.

Під час чату на Главреді колишній міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука підкреслив, що ядерна зброя буває різних типів – тактична і стратегічна.

"Коли мова йде про можливість використання Росією ядерної зброї, мається на увазі тактичне. Звичайно, тактичний ядерний удар не здатний одним вибухом знищити весь Харків, Київ чи Одесу, але жертв буде багато. Росіяни сподіваються, що після такого удару "х**ли протверезіють" і нарешті припинять чинити опір", - пояснив експерт.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – Український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи"Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Тука зазначив, що абсолютна більшість українців не налаштовані покладатися на миролюбність північного сусіда і готові боротися навіть у разі ядерного удару.

"Тобто застосування ядерної зброї може призвести до ще більшої консолідації українського суспільства. Разом з тим, виключати ймовірність такого сценарію я не можу, тому що дії російської влади неодноразово переконали в тому, що не можна поєднувати поняття "здоровий глузд", "логіка" і "російська влада". Розумом Росію не зрозуміти... Від неї можна і потрібно очікувати всього", - підсумував експерт.

Ядерний шантаж РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що напередодні візиту президента США до Європи Росія почала масштабні ядерні навчання, посилюючи ядерний шантаж .

"Підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського і наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування", — йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Як заявив раніше Згурець, Володимир Путін оголосив про припинення участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння, щоб спробувати залякати Захід можливістю використання ядерної зброї.

Тим самим диктатор РФ намагається залякувати захід і хоче домогтися відразу декількох цілей.

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