Путін переслідує дві мети призупиненням участі РФ в ядерному договорі – експерт

Такими "танцями навколо ядерки" диктатор РФ знову хоче залякати Захід, щоб західні держави тиснули на Україну і підштовхували її до переговорів.

Путін хоче залякати Захід "танцями навколо ядерки"/ Главред, скрін

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про призупинення участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, щоб спробувати залякати Захід можливістю використання ядерної зброї.

Таким способом, який диктатор РФ намагається використати для залякування, він хоче добитися двох цілей. Таку думку висловив військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв’ю Главреду.

Перша мета глави Кремля – підштовхнути Україну до переговорів і змусити західні країни схиляти нашу державу саме до такого розвитку подій.

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"Путін таким чином намагається вкотре підштовхнути до перемовин і вкотре нагадати про свої можливості застосувати ядерну зброю. По суті, він сказав, що Росія може використати ядерну зброю, коли ситуація здаватиметься їм такою, що загрожує національній безпеці Російської Федерації", – зазначає Згурець.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець – український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Друга мета – це спроба змусити Захід давати Україні менше зброї для захисту від країни-агресорки Росії.

"Тож я це сприймаю як варіант чергового залякування європейців та американців. Опосередковано це має вплинути і на обмеження допомоги Україні в постачанні тих чи інших озброєнь. Іншими словами, це залякування Росією Заходу за допомогою танців навколо її ядерного потенціалу", – каже експерт.

РФ призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, заявив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНВ). Путін наголосив, що йдеться саме про призупинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння, а не про вихід з нього.

Військовий експерт Сергій Згурець зазначає, що Путін оголошенням саме про призупинення дії договору, а не про вихід з нього, хоче добитися подальших торгів з країнами Заходу. Зокрема, РФ таким чином може спробувати вимагати послаблення санкцій.

Раніше ексглава Луганської ВЦА, ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО Георгій Тука зазначав, що у Росії є козирі в рукаві, небезпеку яких не можна недооцінювати, і козирем є не тільки ядерна зброя. Росія намагається "вбити клин" між західними країнами, які підтримують і допомагають Україні.

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