Загроза російського ядерного удару: експерт спрогнозував жорстку відповідь США

Росія навряд чи готова використовувати тактичну або стратегічну ядерну зброю, вважає Сергій Згурець.

Експерт оцінив загрози ядерного шантажу РФ / Фото ua.depositphotos.com

Спроби президента РФ Володимира Путіна влаштувати ядерний шантаж отримали жорстку реакцію з боку Сполучених Штатів Америки, заявив військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"США доступно пояснили йому, що це будуть останні дії Російської Федерації", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що ядерний потенціал Сполучених Штатів дозволяє забезпечити повне знищення Російської Федерації, при цьому і російський потенціал істотно загрожує США.

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"У цьому досі зберігався певний баланс, але Росія намагається його порушити, коли говорить про припинення участі в договорі (Договір про стратегічні наступальні озброєння, - ред.), адже так вона створює лазівки для більш ризикованої поведінки", - зазначив він.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Разом з тим співрозмовник стверджує, що Росія навряд чи насправді готова використовувати тактичну, а, тим більше, стратегічну ядерну зброю.

"Цей шлях поставить крапку на існуванні Російської Федерації і створить загрозу для всього світу", - додав Згурець.

Ядерний шантаж РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що напередодні візиту президента США до Європи Росія почала масштабні ядерні навчання, посилюючи ядерний шантаж.

"Підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського і наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування", — йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Як заявив раніше Згурець, Володимир Путін оголосив про припинення участі Росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння, щоб спробувати залякати Захід можливістю використання ядерної зброї.

Тим самим диктатор РФ намагається залякувати Захід і хоче домогтися відразу декількох цілей.

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