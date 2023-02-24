УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Загроза російського ядерного удару: експерт спрогнозував жорстку відповідь США

24 лютого 2023, 08:44
Росія навряд чи готова використовувати тактичну або стратегічну ядерну зброю, вважає Сергій Згурець.
Росія, ядерна зброя
Експерт оцінив загрози ядерного шантажу РФ / Фото ua.depositphotos.com

Спроби президента РФ Володимира Путіна влаштувати ядерний шантаж отримали жорстку реакцію з боку Сполучених Штатів Америки, заявив військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"США доступно пояснили йому, що це будуть останні дії Російської Федерації", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що ядерний потенціал Сполучених Штатів дозволяє забезпечити повне знищення Російської Федерації, при цьому і російський потенціал істотно загрожує США.

відео дня

"У цьому досі зберігався певний баланс, але Росія намагається його порушити, коли говорить про припинення участі в договорі (Договір про стратегічні наступальні озброєння, - ред.), адже так вона створює лазівки для більш ризикованої поведінки", - зазначив він.

Хто такий Сергій Згурець

Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Разом з тим співрозмовник стверджує, що Росія навряд чи насправді готова використовувати тактичну, а, тим більше, стратегічну ядерну зброю.

"Цей шлях поставить крапку на існуванні Російської Федерації і створить загрозу для всього світу", - додав Згурець.

Ядерний шантаж РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що напередодні візиту президента США до Європи Росія почала масштабні ядерні навчання, посилюючи ядерний шантаж.

"Підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського і наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування", — йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Як заявив раніше Згурець, Володимир Путін оголосив про припинення участі Росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння, щоб спробувати залякати Захід можливістю використання ядерної зброї.

Тим самим диктатор РФ намагається залякувати Захід і хоче домогтися відразу декількох цілей.

Читайте більше:

ядерна зброя Сергій Згурець війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:38

Джонсон закликав "розтопити лід" і надати Україні винищувачі - Sky News

10:30

Гороскоп на сьогодні 24 лютого 2023: Овнам – волонтерство, Левам – творчість

10:27

У Байдена пояснили, чому Україна швидко не отримає винищувачі F-16

10:14

Кішка сама прийшла в будинок: що це означає та чому категорично заборонено проганяти тварину

10:06

Тука спрогнозував, чи зможе залишитися в живих Кадиров після краху путінської системи

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:00

Мирний план Китаю: і тут Путін отримав ляпасПогляд

09:45

"Війна - вибір Путіна": Білий дім відповів на "мирний план" Китаю

09:39

Навіть Іран не дозволяє собі такої слабкої гри, як КитайПогляд

08:50

Які хвороби органів роблять людину непридатною до служби в армії: поясненняВідео

Реклама
08:44

Загроза російського ядерного удару: експерт спрогнозував жорстку відповідь СШАВідео

08:16

"Це буде рік нашої з вами перемоги": Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення РФВідео

08:15

Рішення в Кремлі щодо Молдови остаточно ухваленеПогляд

07:53

На Донбасі спортсмен і боєць ЗСУ загинув у бою з танком, рятуючи поранених побратимівВідео

07:38

У день річниці вторгнення РФ США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $2 млрд - CNNВідео

06:51

Китай представив "мирний план" щодо війни Росії в Україні: про що в ньому йдеться

06:15

Сі Цзіньпін себе не на смітнику знайшов, щоб виступати посміховиськомПогляд

05:30

Гороскоп на березень 2023 року для Скорпіонів: проблеми вирішаться, а хобі почне приносити дохідВідео

04:15

Як прати ковдру в пральній машині: 6 головних правил, щоб не зіпсувати річ

03:30

Як бути щасливим прямо зараз: методи, які повернуть вас до життя в будь-який моментВідео

03:03

"Медицина тут безсила": Волочкова зі стразами в лобі засвітила нового нареченогоВідео

Реклама
02:30

Військовий експерт пояснив, як і чому ЗСУ допоможуть винищувачі МіГ-29 і F-16 із ЗаходуВідео

02:00

Вихід на кордони 1991 року і договір з Росією: генерал назвав сценарій завершення війниВідео

01:48

"Світ розуміє, на чийому боці правда": Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо мируВідео

01:30

Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна знялася у смокінгу на голе тіло

00:51

Чому не можна стукати по столу 24 лютого: прикмети і що не можна робитиВідео

00:43

"Дуже важко. Але робимо все, щоб вистояти": Зеленський провів термінове засідання СтавкиВідео

23 лютого, четвер
23:34

Оголосить 24 лютого: Байден підготував "сюрприз" ПутінуВідео

23:25

Відстань не має значення: ЗСУ можуть знищувати ворога в глибокому тилу - Данилов

23:21

"Вони будуть перти з усіх сторін": генерал ЗСУ попередив, що РФ може знову піти у масштабний наступВідео

22:26

Рішення для зупинки війни потрібно шукати на світовому рівні – ЗеленськийВідео

22:03

Ціль не змінилася: Путін хоче захопити Київ - ЗеленськийВідео

21:49

Надання танків Abrams Україні може розтягнутися на рік: у США сказали, що пришвидшить отриманняВідео

21:43

"Вся вульгарна і товста": Ларису Доліну публічно принизив колишній чоловікВідео

21:39

Моніку Беллуччі та Тіма Бертона застукали за палкими поцілунками посеред вулиціВідео

21:12

"Мені пощастить": Джонсон планує стати новим генсеком НАТОВідео

20:42

"Земля під ногами росіян палатиме": Кулеба анонсував нові рішення до річниці війниВідео

20:39

Подоляк розніс Путіна через Донбас і заявив про можливість швидко звільнити КримВідео

20:37

Найдорожчий за часів президентства Байдена: Путін намагався підкупити президента США подарункомВідео

20:00

Володимир Носов розповів, як криптобіржа WhiteBIT включається в допомогу Україні під час війни актуально

19:58

Ольгу Сумську "заплювали" за сумне фото перших днів повномасштабної війни в Україні

Реклама
19:53

Favbet Foundation допоміг придбати медичне обладнання для порятунку поранених

19:48

Як відокремити жовток від білка: 4 неймовірно простих способиВідео

19:31

У США припустили передачу Україні новітніх винищувачівВідео

19:23

"Маріуполь вже не є для нас недосяжним": у ЗСУ заінтригували заявою про вибухи в окупованому містіВідео

19:20

Поки йде війна - він живеПогляд

19:12

Розридалася перед росіянами: опухла російська співачка виступила з визнаннямВідео

19:09

"Хочуть, щоб їх екс були нещасливі": Горняк яскраво відреагувала на одруження Остапчука

19:05

В Києві презентували фільм "Свобода у вогні: боротьба України за свободу"

18:47

Який манікюр омолоджує руки після 50 років: 4 яскраві варіанти, що творять диваФото

18:36

Вирощуємо соковитий і ароматний кріп на підвіконні: секрети отримання міцних паростків

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти