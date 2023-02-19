РФ влаштовує ядерний шантаж перед візитом Байдена до Європи — ГУР

Напередодні візиту президента США до Європи Росія починає масштабні ядерні навчання, посилюючи ядерний шантаж.
"Підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського і наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування", — йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.
Відзначається, що в рамках підготовки до навчань збройні сили Росії перевірили систему централізованого бойового управління "Моноліт". Зокрема, перевірені канали бойового управління, сили і засоби стратегічних ядерних сил (СЯС). Система була переведена у вищі ступені бойової готовності.
Крім того, екіпаж ракетного підводного крейсера стратегічного призначення поінформували про бойову підготовку і можливий вихід в район пуску. Також на авіабазі "Тамбов" розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.
"Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою перешкодити візиту Джо Байдена до Європи, який запланований на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу і послабити міжнародну підтримку України", - повідомили в ГУР.
Раніше повідомлялося, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден приїде до Польщіу.
В ході візиту 20-22 лютого глава Білого дому виступить з промовою, а також проведе переговори з президентом Анджеєм Дудою і лідерами Бухарестської дев'ятки.
Як повідомляв Главред, польське видання Dziennik Gazeta Prawna писало з посиланням на свої джерела, що президент Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден наступного тижня можуть зустрітися в Польщі. Український гарант, ймовірно, представить Формулу миру, яка полягає у відновленні територіальної цілісності та суверенітету України в кордонах 1991 року.
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