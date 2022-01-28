Кількість військовозобов'язаних і професій скоротять: Україні змінить правила військового обліку жінок

Штрафів для роботодавців і жінок за непостановку на військовий облік поки що не буде, сказав Олексій Резніков.
В Україні змінять правила постановки жінок на військовий облік. Кількість військовозобов'язаних зменшать, а число професій скоротять. Штрафів за непостановку на облік поки що платити ніхто не буде. Зміни до наказу Міністерства оборони вже внесені і будуть оприлюднені. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
Під час свого виступу у Верховній Раді в п'ятницю, 28 січня, він нагадав про те, що питання постановки жінок на військовий облік і перелік професій викликали серйозний суспільний резонанс, проте вже ухвалено рішення внести зміни в цей порядок.
За його словами, жодних штрафів для роботодавців і жінок поки що не передбачено. Вже внесено зміни, пов'язані зі скороченням військовозобов'язаних, а також кількості професій і спеціальностей.
"Я хочу всіх заспокоїти, жодних штрафів ніхто платитиме. Сьогодні змінено наказ про зменшення кількості професій і спеціальностей", - зазначив міністр.
Також він додав, що документ направлено до Мін'юсту і буде оприлюднено.
"Після цього його буде направлено на юстування до міністерства юстиції і буде оприлюднено. Жінки, не хвилюйтеся, все добре", - підкреслив Олексій Резніков.читайте такожУкраїнки "штурмують" військкомати: журналістка пішла виконувати наказ, але зіткнулася з проблемами
Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що жінкам не потрібно в терміновому порядку відправлятися до військкоматів. Наразі проводиться робота щодо змін і оптимізації постановки на облік.
Крім того, вона уточнила, що військовий облік не означає призов або мобілізацію. Жінок не забиратимуть до армії. Зміни спрямовані на оновлення низки норм, пов'язаних з військовим обліком.
Військовий облік для жінок в Україні
На території України 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міноборони №313, який передбачає постановку жінок на військовий облік. У документі вказувалося, що жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, повинні ставати на військовий облік. Нововведення стосувалися працівниць 35 сфер діяльності - від громадського харчування до банківської справи.
Компанії-роботодавці зобов'язали перевіряти наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом на роботу кандидаток, які не зареєстровані у військкоматах, документом передбачили штраф на суму від 5 100 до 8 500 гривень.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що через нові правила постановки на облік змін у житті жінок не буде. На них не очікує призов або мобілізація. Мета подібного рішення - дізнатися, які спеціалістки є в країні, і, в крайньому випадку, зможуть взяти участь у заходах, спрямованих на оборону держави.
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