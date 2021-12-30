"Самки кріпаків, які хочуть продати в рабство дітей": журналіст "наїхав" на українок, які не стають на військовий облік

Айдер Муждабаєв / пресслужба МЗС України / УНІАН

Журналіст і керівник кримськотатарського телевізійного каналу ATR Айдер Муждабаєв назвав українок, які не бажають ставати на військовий облік і, на його думку, не бажають захищати країну, "самками кріпаків". Відповідний пост він виклав на своїй сторінці в Facebook.

"Жінки, які відмовляються захищати свою країну, — самки кріпаків, які хочуть продати в рабство своїх дітей", − написав Муждабаєв.

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Нагадаємо, в Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Українських жінок будуть призивати на військову службу тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.

Таке рішення викликало масу протестів серед, власне, українок

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