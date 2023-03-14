"Чекають, коли зміниться влада": полковник розповів про ставлення жителів Донбасу до ЗСУ

Україна припустилася багатьох помилок. На Донбасі достатньо людей, яким байдуже, в якій країні жити.

Полковник Сергій Ільницький розповів про бої за Бахмут та про ставлення місцевих жителів до ЗСУ / Фото УНІАН, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Бої в Бахмуті Донецької області тривають цілодобово. Війна там відчувається в повітрі. Ніхто не розслабляється, і поки одні воюють, інша зміна відпочиває. При цьому в місті залишається чимало цивільних, але не всі вони раді Збройним силам України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), який зараз воює під Бахмутом.

За його словами, хтось не може виїхати з міста за станом здоров'я, хтось просто не хоче залишати свій будинок. Фіксується багато випадків, коли цивільні потрапляють під обстріли і гинуть, тому зараз почалося примусове виселення з Бахмута.

За словами Ільницького, Донбас - "дуже важкий регіон".

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"Скажу відверто, там достатньо людей, які не раді нас там бачити і які кажуть: "Якби вас не було, не було б і цієї війни". Тим людям байдуже, в Росії жити чи в Україні", - зазначив полковник.

Він пояснив, що чимало жителів Донбасу їздили в Росію на заробітки, там скрізь працює російське телебачення.

"Адже за дев'ять років ми не змогли налагодити телевізійне і радіомовлення на Донбасі, щоб надавати правдиву інформацію та проводити українізацію. Дуже багатьох помилок припустидися ми самі", - сказав Ільницький.

"Ждуни" просто чекають, коли зміниться влада, а яка вона буде – їм все одно", - зазначив військовий.

Ситуація в Бахмуті

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут у Донецькій області й кидають туди свої основні сили. Їм навіть вдалося захопити деякі території, розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл").

Він зазначив, що в Бахмуті досі залишається загроза оточення міста, адже воно вже оточене наполовину. Полковник переконаний, що Україні необхідно продовжувати стримувати оборону і знищувати ворога в Бахмуті.

Раніше в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують й інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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