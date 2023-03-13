Воїн ЗСУ, якого розстріляли окупанти за слова "Слава Україні", був громадянином Молдови - МЗС

У МЗС Молдови заявили, що страту військового окупантами можна кваліфікувати як військовий злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних законів.

Олександр Мацієвський був розстріляний окупантами після слів "Слава Україні!" / Фото СБУ, скріншот

Полонений воїн ЗСУ Олександр Мацієвський, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!", був громадянином Молдови. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Молдови, оприлюдненому 13 березня.

Кишинів різко засудив вбивство військового. У МЗС Молдови заявили, що страту військового окупантами можна кваліфікувати як військовий злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних законів.

У відомстві країни висловили співчуття близьким загиблого і заявили про солідарність з українським народом.

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"Підтверджуємо тверду позицію Молдови, яка засуджує жорстоку війну РФ проти України. Наша країна, як і раніше, прихильна підтримці України в її зусиллях з повернення до миру та стабільності", – йдеться у заяві.

Як повідомляв Главред, нещодавно в Мережі з'явилося жахливе відео, на якому окупанти жорстоко розстрілюють беззбройного українського військового після того, як той вимовив "Слава Україні". СБУ офіційно підтвердила ім'я Героя. Це Олександр Мацієвський.

Загиблий був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Окупанти розстріляли Мацієвського 20 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

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