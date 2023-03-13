Був поранений та потрапив у полон: у боях за Україну загинув учасник Ліги сміху

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну застало Романа Іваненка з дружиною в Німеччині, але він повернувся в рідну країну та добровольцем пішов на фронт.

Роман Іваненко загинув, захищаючи Україну від російських окупантів / Фото instagram.com/p/CpsS1mitOK8, t.me/rada_simashkevich

На вугледарському напрямку загинув український актор, гуморист, учасник проекту Ліга сміху Роман Іваненко. Захисник України отримав важке поранення і потрапив до окупантів у полон, але без належної медичної допомоги помер.

Загибель Іваненка в боях за Україну підтвердив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич у Telegram.

"Потрапивши в оточення на вугледарському напрямку, бився до останнього. Отримав важке поранення, був узятий в полон. Тримався з 24 січня по 28 лютого. Але від терориста гідної медичної допомоги не отримав! Вчора завдяки штурму ворог з позицій був вибитий. Сьогодні Романа евакуювали "на щиті", - написав Сімашкевич.

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У Романа Іваненка залишилися мама і дружина.

Роман Іваненко з дружиною / Фото instagram.com/romka_ivanenko

Роман Іваненко з мамою / Фото instagram.com/romka_ivanenko

Зазначимо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну застало його з дружиною в Німеччині, але Роман повернувся в рідну країну і добровольцем пішов на фронт.

Роман Іваненко служив у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців / Фото instagram.com/cherniak_vv

Кум Іваненка - гуморист Володимир Черняк - написав в Instagram, що загиблий служив у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців Сухопутних Військ ЗС України. Ймовірно, у нього був позивний "Артист".

Останній допис на Instagram-сторінці Іваненка був опублікований 27 лютого 2022 року.

"Так сталося, що війна застала мене з дружиною тут, в Німеччині, але коли в нашій країні відбуваються такі жахливі події, російські окупанти здійснили повномасштабне вторгнення, ми не збираємося тут відсиджуватися, ми повертаємося, і не з порожніми руками, ми вже закупили певну гуманітарну допомогу", - писав Роман і закликав співвітчизників допомагати армії та людям, які постраждали від війни.

Скріншот зі сторінки Романа Іваненка / instagram.com/romka_ivanenko

Як повідомляв Главред, 9 березня стало відомо, що на фронті загинув Володимир Бульба, співзасновник мережі музичних шкіл у Києві Rock School ("Рок Школа").

Також у боях з російськими окупантами на Бахмутському напрямку загинув боєць з Кривого Рогу Денис Литкевич, який у цивільному житті був відомим відеографом. У нього залишилися дружина і син.

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