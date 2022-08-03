Жданов підрахував, скільки HIMАRS необхідно ЗСУ, аби вигнати росіян з України

Скільки РСЗВ потрібно Україні для успіху у війні / Колаж Генштаб, Главред

Наразі в Україні налічується близько 300 артилерійських і близько 20 реактивних систем, але це становить всього лише 30% того, що потрібно нашим ЗСУ для завоювання переваги на полі бою, розповів для ТСН.uа військовий експерт Олег Жданов.

Він повідав, скільки Україні потрібно HIMARS і MLRS, щоб вийти на "кордони" 24 лютого.

"Якщо ми повинні сформувати фактично новітні ЗСУ на новому озброєнні, яке дасть нам перевагу над російською армією, то, припустимо, по реактивним системам, потрібно мати, як мінімум, три бригади. Три бригади - це десь 54 пускових HIMАRS і їх аналоги. А у нас на сьогоднішній день, з тим, що прийшло, набирається менше 20", — сказав він.

За його словами, Україні необхідно як мінімум чотири бригади.

"І, до речі, я беру з того складу Збройних сил, які ми мали на початку війни", — додав він.

"Чотири артилерійські бригади-це десь 72 гармати. І плюс в кожній бригаді, а у нас їх було більше 20, ще по 54 гармати. Це приблизно більше 1000. Тобто артилерійських систем нам потрібно 1200-1300. Плюс до них ще 55 реактивних систем залпового вогню, великої потужності, далекобійних. Ось такі цифри", - пояснює військовий експерт.

На сьогоднішній день є близько 300 артилерійських і близько 20 реактивних систем. Це приблизно 30% того, що потрібно Україні для завоювання переваги на полі бою, вогневого ураження противника.

"Що стосується ведення оборонної операції, так, нам цього вистачає. Боєприпаси йдуть постійно, слава Богу, і ми можемо наносити вогняне ураження, але в умовах оборонної операції", - підсумував експерт.

Поставки зброї Україні

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що вони "просуваються вперед" в питанні надання Україні систем протиповітряної оборони і вже знаходяться в процесі їх закупівлі. Однак точних термінів, коли можуть бути здійснені такі поставки, в американському оборонному відомстві досі не називають.

Також раніше повідомлялося, що Уряд Королівства Норвегії передав Україні для використання під час війни 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III.

Також Олег Жданов заявив, що Сполучені Штати Америки та інші західні союзники мають необхідне зброя, яке могли б передати Україні. Однак вони не передають дуже велику його кількість, адже хвилюються і про свою власну безпеку. Вони не хочуть знижувати власну захищеність.

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