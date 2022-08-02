Окупанти можуть потрапити в пастку на Херсонщині - Жданов

Жданов розповів про можливу пастку для окупантів на Херсонщині / Фото УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти можуть потрапити в пастку в Херсонській області.

За його словами, у Генерального штабу, ймовірно, є певний план щодо знищення російських військ в Херсонській області, тому там і не руйнуються в повному обсязі мости і понтонні переправи, передає 24 канал.

"Складається враження, що Генеральний штаб ЗСУ прагне, щоби всі бажаючі російські війська переправилися на правий берег. Тому і не руйнуються в повному обсязі мости, щоби дати можливість окупантам це зробити. А далі, я так розумію, у Генерального штабу є якийсь план щодо знищення цього угруповання військ", - зазначив експерт.

Жданов припускає, що українські захисники можуть відрізати сили окупантів, які Росія перекидає в Херсонську область.

"Хоча якщо вони зроблять спробу наступу, то картина може бути трохи інша. Адже нам доведеться зупинити цей наступ, а вже потім вживати заходів щодо розгрому цього угруповання військ", — сказав Жданов.

Військовий експерт також зазначив, що росіяни знімають частину своїх військ з Донецького напрямку і перекидають на Запорізький. Так вони намагаються закрити ті діри, які утворюються на Запорізькому після зняття частини і відправки їх на Херсонський.

"Тобто вони на Центральному театрі військових дій намагаються рівномірно розосередити свої війська, щоби була більш-менш рівна ситуація з мінімальною перевагою над нашими військами", – заявив експерт.

Жданов додав, що вже час покаже, чи зможе Україна скористатися цією ситуацією.

Як повідомляв Главред, експерти Інституту вивчення війни у своєму щоденному звіті заявили, що РФ продовжує перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки що призупиняє Слов'янську кампанію.

Удари по Антонівському мосту на Херсонщині

Сили оборони України у вівторок ввечері, 26 липня, завдали артилерійських ударів по Антонівському мосту в окупованому військами Росії Херсоні.

Представниця сил Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що міст став непридатним для використання адже українська артилерія спрацювала ювелірно та філігранно.

Як зазначили в британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів та є їхньою вразливістю, адже через нього відбувається поставка зброї загарбникам.

Самопроголошена "влада" Херсонщини перекрили рух Антонівським мостом. Місцевий колаборант Кирило Стремоусов істерично намагався пояснити удар по естакаді та сподівався на те, що контрнаступ ЗСУ нібито не відбудеться.

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