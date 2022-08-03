"У російської армії будуть великі проблеми": Жданов розповів, як ЗСУ знущаються над окупантами

Олег Жданов / скріншот

Російські окупанти на Херсонщині незабаром почнуть відчувати проблеми з постачанням, які буде дуже складно вирішити.

Військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі він нагадав, що ЗСУ вже вивели з ладу Антонівський міст і на черзі міст через шлюз Каховської ГЕС.

"Якщо ми знищуємо цей міст, то ми практично закриваємо можливість російським військам проводити постачання цього угруповання військ. Те, що вони почнуть перевозити там вплав через Дніпро, це ми можемо контролювати за допомогою вогневого впливу нашої артилерії", - розповів експерт.

Жданов підкреслив, що після цього окупанти по суті позбавлятися можливості переправляти будь-яку техніку через Дніпро.

"Так що у російської армії будуть великі проблеми, якщо ми закриємо цю можливість для перекидання забезпечення військ, логістики з лівого берега на правий за допомогою плавзасобів... Я порівняв навіть це зі знущанням над військами - ось так от по чайній ложці переправляти бензовози, машини з боєприпасами та інші засоби, необхідні для життєдіяльності військ", підсумував Жданов.

Удари по Антонівському мосту на Херсонщині

Нагадаємо, вночі почала з'являтися інформація про те, що ЗСУ ще раз обстріляли Антонівський міст на Херсонщині. Пізніше це підтвердив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, що естакада була істотно пошкоджена. Оцінити ступінь пошкоджень можливості не було. Він додав, що окупантам буде потрібно дуже багато часу і ресурсів на відновлення мосту.

Представниця сил Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що міст став непридатним для використання адже українська артилерія спрацювала ювелірно і філігранно.

Як зазначили в британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів і є їх вразливістю, адже через нього відбувається поставка зброї загарбникам.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Читайте також: