Поставки ППО NASAMS в Україну: в Пентагоні заявили, що вже закупляють ці системи для передачі

Система ППО NASAMS/ military-today.com, Вікіпедія

У Пентагоні заявили, що вони "просуваються вперед" у питанні надання Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. Проте точних термінів, коли можуть бути здійснені такі поставки, в американському оборонному відомстві досі не називають.

Про те, на якому етапі зараз перебуває вирішення цього питання, розповів високопосадовець Пентагону під час брифінгу в оборонному відомстві США. Він заявив, що зараз відбувається закупівля цих систем, які потім передадуть Україні для її захисту від РФ.

"У мене немає детальної інформації про специфіку процесу укладання контракту, але ми вже перебуваємо в процесі закупівлі системи. Тому що ми, коли ми наразі оголосили про ініціативу сприяння безпеці України, про закупівлю NASAMS, ми просуваємося вперед у цьому", – заявив чиновник.

Системи ППО NASAMS – основні характеристики

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Система стріляє ракетами SL-AMRAAM. Такий комплекс може вражати ракетами цілі, які перебувають на відстані понад 160 кілометрів.

Основне призначення NASAMS – протиповітряна оборона, знищення повітряних цілей на середніх та малих висотах.

NASAMS об'єднує радари MPQ-64 Sentinel і ракети AMRAAM з норвезькою системою управління боєм під назвою Fire Distribution Center (FDC).

Ефективна дальність стрільби таки систем становить близько 25 км на висоті від 300 м до 16 км, а заявлена ймовірність влучання становить 85%.

До батареї NASAMS входять: 3 вогневі одиниці (9 пускових установок із загальною кількістю ракет 54), 3 радари MPQ-64F, 1 центр управління вогнем, 1 машина з оптико-електронною камерою (що забезпечує пасивне наведення), 1 машина тактичного управління.

Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

США нададуть Україні сучасний комплекс ППО NASAMS

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні передові норвезькі установки протиракетної оборони середньої та великої дальності NASAMS. Українські військові вже навчаються роботі з цією сучасною системою. Передбачається, що такі системи ППО допоможуть захистити українські міста від ракетних ударів РФ.

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