Жданов пояснив, чому США та інші партнери не дають Україні достатньо зброї/ УНІАН, Главред

Сполучені Штати Америки та інші західні союзники мають необхідну зброю, яку могли б передати Україні. Проте вони не передають дуже велику її кількість, адже хвилюються і про свою власну безпеку.

Вони не хочуть знижувати власну захищеність. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Справа у тому, що ніхто не хоче нехтувати власною безпекою. На фоні нашої війни усі згадали про власну армію. Ой, а що у нас? От за цим принципом тепер усі європейські країни вимагають гарантії безпеки", – зазначає Жданов.

Він нагадав про ситуацію з танками, яка виникла у Польщі. Німеччина пообіцяла дати цій державі "Леопарди" взамін на те, що вона надасть Україні інші танки – Т-72. Проте ФРН фактично кинула Польщу, і та техніка, яка була їй обіцяна, поїхала в Грецію.

"Тому сьогодні Польща закуповує американські танки "Абрамс". Але віддала вона понад 200, а отримувати буде по 20 штук кожний квартал", – зазначає військовий експерт.

Так само Словаччина не хоче зараз передавати літаки, поки їй не передадуть нові.

"Те ж саме і Словаччина. Вона готова передати винищувачі МіГ-29, але до приходу F-16, які вони купили у США, вони хочуть, щоб хтось гарантував їм, що закриє їхнє небо. Ось у чому проблема", – пояснив Жданов.

За його словами, подібна ситуація і зі США. Він зазначив, що Сполучені Штати можуть дати Україні необхідну кількість техніки, проте в такому разі вони не зможуть розгортати війська, для яких ця техніка стоїть на зберіганні.

"Вони запускають виробництво зброї. Проблема у тому, що всі злякалися небезпеки і ніхто не хоче знижувати рівень захищеності власної держави", – каже військовий експерт.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що вони "просуваються вперед" у питанні надання Україні систем протиповітряної оборони NASAMS і вже перебувають в процесі їхньої закупівлі. Проте точних термінів, коли можуть бути здійснені такі поставки, в американському оборонному відомстві досі не називають.

Також раніше повідомлялося, що уряд Королівства Норвегії передав Україні для використання під час війни 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III.

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