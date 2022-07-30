Україна отримала 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III від Норвегії: що про них відомо

Бронеавтомобіль IVECO LAV III/ regjeringen.no

Уряд Королівства Норвегії передав Україні для використання під час війни 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III.

Такі авто належать до такого ж самого типу машин, якими користувалися норвезькі сили в Афганістані. Про це повідомляється на урядовому сайті Норвегії.

Зазначається, що бронеавтомобілі надали на додаток до тієї військової допомоги, яку держава уже передала Україні раніше. Так, Норвегія уже передавала артилерію, переносні засоби протиповітряної оборони та бронетранспортери.

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення росії", – заявив міністр оборони Королівства Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Броньовані авто IVECO LAV III – основні характеристики

IVECO LAV III – це армійські багатоцільові позашляховики, які мають броньований корпус.

Такі авто в базовій комплектації мають вагу 7 т. Вони можуть розвивати максимальну швидкість – 130 км/год, запас ходу становить 600 км.

У Збройних силах Норвегії станом на 2016 рік було 170 автомобілів IVECO LAV у різних варіантах.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що вони "просуваються вперед" у питанні надання Україні систем протиповітряної оборони NASAMS і вже перебувають в процесі їхньої закупівлі. Проте точних термінів, коли можуть бути здійснені такі поставки, в американському оборонному відомстві досі не називають.

Також раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Такі танки здатні побудувати переправу через водойми шириною до 20 метрів.

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