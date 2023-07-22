Зерновий "коридор" без РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій за участю НАТО

Україні і союзникам треба розмовляти з Туреччиною, впевнений Андрій Клименко.

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Андрій Клименко оцінив перспективи зернового "коридору" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Фейсбук о. Клименко

Теоретично існування зернового коридору без країни-окупанта РФ можливе, заявив головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"Інше питання - як зробити так, щоб Росія не обстрілювала і не заважала тим чи іншим чином свободі судноплавства в Чорному морі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт не виключив, що такий сценарій може полягати в організації конвоювання зернових суден патрульними кораблями Туреччини, Румунії та Болгарії в порти Одеської області.

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"Друга складова – треба забезпечити захист цих суден від мінної небезпеки. Бо багато мін поставлені ще перед великою війною і в перші її дні, тобто в лютому минулого року. Вони не можуть на своїх якорях перебувати вічно, їх зриває і вони знаходяться у, так би мовити, вільному плаванні", — попередив він.

Співрозмовник упевнений, що при реалізації такого сценарію має бути дві військово-морські групи: одна - з мінної безпеки, а друга – патрульна, яка б забезпечувала захист.

"Крім того, в цих суден-зернових караванів має бути прикриття з повітря. А це літаки, засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Це величезна робота, і величезний геополітичний проєкт. Він може перебувати під "парасолькою" НАТО або ООН, тобто має бути рішення Генасамблеї, бо Рада безпеки ООН нічого не ухвалить, допоки там є Росія. Зрештою, має бути міжурядове рішення, наприклад, Туреччини і Румунії. Тоді це можливо", - не виключив він.

Головний редактор сайту BlackSeaNews впевнений в тому, що Україні і союзникам треба розмовляти з Туреччиною, щоб вона попросила своїх судновласників виділяти більше судів під цей продовольчий проект.

"Тут розрахунок, звичайно, на те, що Росія побоїться атакувати судна, що належать Туреччині", — додав Клименко.

Хто такий Андрій Клименко Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія. Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем". З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш". З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку. З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

Раніше повідомлялося про те, що зерновози можуть піти під конвоєм або через води країн НАТО. зерновози можуть піти під конвоєм або через води країн НАТО.

Як відомо, Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

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