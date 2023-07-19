"Коридор" без РФ: зерновози можуть піти під конвоєм або через води країн НАТО

Агротрейдери заявляють про те, що готові йти по морському коридору, повідомив президент.

https://glavred.net/ukraine/koridor-bez-rf-zernovozy-mogut-poyti-pod-konvoem-ili-cherez-vody-stran-nato-10486876.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський розповів про перспективи зернового коридору / Колаж: Главред. Фото: УНІАН, president.gov.ua

Україна вивчає можливість безпечного функціонування зернового коридору, включаючи можливий супровід конвоями, заявив президент Володимир Зеленський.

"Як ми можемо забезпечити безпеку в цьому коридорі? Тут є різні аспекти. Ми піднімали питання по окремих конвоях. Їх потрібно обговорювати не тільки з Туреччиною, але і з іншими нашими партнерами", — сказав він у Києві на прес-конференції після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром.

За його словами, "І ООН, і Туреччина, і військові можуть сказати, що гарантій 100% ніхто не дає. Але це дуже легка позиція. Це не та позиція, на яку ми готові. Тому що для нас потрібно, щоб коридор діяв".

відео дня

Зеленський зазначив, що деякі компанії-орендарі кораблів або агротрейдери "самі звертаються до нас, що ми готові йти коридором". "І якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо брати на себе відповідні ризики тут я також чекаю відповіді від Міністерства інфраструктури і від наших військових", — сказав він.

Зеленський також висловив думку, що Росія "завжди, коли так робить, вона змушує вас до чогось. І не тільки нас, а й партнерів, і ООН. Відкрити щось, зняти санкції з чогось. Багато різних розмов, за лаштунками того, що знає Україна. Подобається комусь це чути чи ні, але це факт".

"Але, слава Богу, є у нас розвідка і вона працює", — зазначив він.

Кораблі з зерном можуть піти через територіальні води країн НАТО

Україна розглядає новий маршрут для зернового коридору, який може пролекти через територіальні води країн-членів НАТО, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Ми можемо навіть не використовувати узгоджений в рамках зернової угоди маршрут, а перевозити зерно через територіальні води Румунії та Болгарії", — зазначив він.

За словами посла, головною проблемою є погрози Росії обстрілювати інфраструктуру портів і, можливо, кораблі, які будуть перевозити зерно.

"Це ризик, який має вплив на страхування і шипінгові компанії. Ймовірно, окупанти реалізують не все, про що говорять, але загроза залишається", — зазначив він.

Нагадаэмо, Кремль погрожує країнам, які підуть на продовження "зернової Угоди" без РФ. Прес-секретар президента країни-агресора Росії Дмитро Пєсков прокоментував, що "якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики повинні враховуватися".

Як відомо, Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

Нагадаємо, РФ завдала удару по портовій інфраструктурі Одеси, задіяній у зерновій угоді. У ніч на 19 липня в Одеському районі є потрапляння в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник і вражені два складських приміщення в різних локаціях.

Більше новин: