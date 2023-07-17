У Китаї хочуть співпрацювати та продовжити 'зернову угоду'

Пекін також висунув свої ініціативи щодо міжнародного співробітництва в галузі продовольчої безпеки.

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Китай підтримує "зернову угоду" / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Речниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін розповіла, що Китай підтримує "зернову угоду" та готовий співпрацювати.

Китайська Народна Республіка підтримує "повністю реалізовану" чорноморську "зернову ініціативу". Також Пекін висловив готовність співпрацювати зі сторонами у переговорах щодо подовження угоди.

"Китай сподівається, що чорноморська зернова ініціатива й надалі буде збалансованою та повністю реалізованою", - про це сказала речниця китайського Міністерства закордонних справ, передає Anadolu.

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За словами Мао Нін, Пекін також висунув свої ініціативи щодо міжнародного співробітництва в галузі продовольчої безпеки.

"Китайська сторона готова посилити комунікацію та співпрацю з усіма сторонами для сприяння більшому міжнародному консенсусу та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - сказала Мао Нін.

Росія вийшла із зернової угоди

Нагадаємо, що 13 липня Володимир Путін пригрозив зупинити участь Росії в "зерновій угоді". Як заявив диктатор журналістам російських пропагандистських каналів, у разі, якщо світ не погодиться на умови його країни, то "зернової угоди" не буде.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито погодився на продовження зернової угоди. Європейська комісія допомагає ООН і Туреччині в спробах продовжити зернову угоду і готова "вивчити всі рішення".

Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

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