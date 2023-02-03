Вже все готово: Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Володимир Зеленський попередив, що робота РНБО цього року буде ще потужнішою, ніж у 2022 році.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони України підготувала нові санкції.

Як сказав президент України Володимир Зеленський, укази про запровадження санкцій вже підготовлені.

"Є чергові санкційні рішення РНБО щодо тих, хто працює на російську агресію, відповідні укази про введення в дію рішень РНБО вже підготовлені", - заявив він.

Варто зазначити, що 7 січня Володимир Зеленський провів перше засідання Ради національної безпеки і оборони України у 2023 році.

"Відбулося чергове засідання РНБО. По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році", - сказав президент.

Президент зазначив, що робота буде потужнішою, ніж у 2022 році.

Глобальне засідання РНБО

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду з членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якому обговорювалися тенденції 2023 року.

Засідання проходило з членами РНБО і представниками Кабміну, Верховної Ради та Офісу президента з приводу глобальних тенденцій для України в цьому році і на перспективу.

Зеленський також заявив, що доручив напрацювати проекти рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація держави тривала, і щоб за будь-яких зовнішніх умов вдавалося забезпечувати Україні безпеку і лідерство.

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