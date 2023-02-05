"Планує зробити в лютому": Зеленський попередив українців про підступний план Путіна

Президент Зеленський зазначив, що зараз дуже важко в Донецькій області, оскільки там йдуть запеклі бої.

Володимир Зеленський, ВСУ / president.gov.ua, 93 ОМБр Холодний Яр,

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує зробити в лютому щось символічне.

За його словами, в України немає іншої альтернативи, ніж захиститися і перемогти.

"Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їх минулорічні поразки. Ми бачимо це збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський підкреслив, що зараз дуже важко в Донецькій області, оскільки там йдуть запеклі бої.

"Але як би не було важко і яким би не був тиск, ми повинні вистояти. Повинні використовувати і використовуємо кожен день і щотижня, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію і давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися і перемогти", - заявив глава держави.

Санкції проти Росії

Також Володимир Зеленський заявив, що 5 лютого затвердив рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти Російської атомної галузі.

Згідно з документом, санкції, зокрема, вводять проти:

"Росатома";

акціонерного товариства "атомний енергопромисловий комплекс";

акціонерного товариства "Росатом автоматизовані системи управління";

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Русатом цифрові рішення";

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІІАР-генерація";

автономної некомерційної організації "корпоративна академія Держкорпорації "Росатом";

акціонерного товариства "Русатом Хелскеа";

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що окупанти РФ готуються максимально загострити ситуацію на війні Росії проти України. Як вважає чиновник, до 24 лютого, річниці повномасштабного нападу, росіяни будуть намагатися показати своєму населенню нібито "перемоги".

Глава Міноборони Олексій Резніков сказав, що агресор Росія мобілізувала вже 500 тисяч осіб. Міністр не виключив наступу загарбників до 24 лютого. На його думку, окупанти можуть наступати на Донбасі та півдні.

Військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що Путін може піти в наступ на Україну в березні-квітні. Згідно з його точкою зору, Москва буде домагатися вже не "перемоги", а поліпшення становища своїх військ на полі бою. Кремль спробує просунути "переговори", які хотів би організувати в травні.

Останні новини про великий наступ! Читайте в Телеграм і Viber!

Читайте також: