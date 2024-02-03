У WP розповіли, чому Зеленський зволікає з відставкою Залужного

Затримка свідчить про нерішучість президента або навіть про сум'яття, оскільки потенційні кандидати не хочуть братися за роботу головкома ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/v-wp-rasskazali-pochemu-zelenskiy-medlit-s-otstavkoy-zaluzhnogo-10538597.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський ще не знайшов заміну Валерію Залужному / Колаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, ОПУ, УНІАН

У Києві ще не обрали заміну головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на чиновника з Міноборони України.

Журналісти зазначають, що можливо потенційні кандидати на посаду головкома ЗСУ "не хочуть братися за цю роботу".

"Затримка свідчить про нерішучість президента, глави адміністрації Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова або про сум'яття, оскільки потенційні кандидати, можливо, не бажають братися за цю роботу з огляду на слабкі перспективи поліпшення ситуації на полі бою в Україні найближчим часом", - йдеться у статті.

відео дня

Один з українських високопосадовців повідомив The Washington Post, що з одного боку заступником Залужного може бути хтось із молодих офіцерів, які довели свою ефективність на полі бою, утім, у них може не вистачати досвіду управління.

З іншого боку, вибір досвідченого головнокомандувача може принести на посаду "менталітет старої школи". Серед кандидатів називають главу ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Також WP із посиланням на одного зі співрозмовників пише, що "Зеленський хоче дати Залужному нову посаду, можливо, в надії пом'якшити суспільне несхвалення". Зазначається, що головкому нібито пропонували посаду посла, але Залужний не може звільнитися з лав ЗСУ, поки в Україні діє воєнний стан.

Видання зазначає, що напруга у стосунках Залужного і Зеленського зросла через розбіжності щодо мобілізації.

Можлива відставка Залужного - що відомо

Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень, пише, що Зеленський пропонував генералу Залужному посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.

CNN з посиланням на свої джерела пише, що указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня.

Видання Bild із посиланням на джерела писало про те, що Зеленський хотів звільнити Залужного, але змінив рішення впродовж години. Проти такого рішення глави держави нібито виступили глава розвідки Кирило Буданов і командувач української армії Олександр Сирський.

2 лютого секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на сьогодні не існує жодних документів, які підтверджували б відставку Валерія Залужного.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.