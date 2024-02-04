"Чітко дали зрозуміти": у Байдена відверто оцінили ймовірність відставки Залужного

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував інформацію про можливість відставки головкому ЗСУ.

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Джейк Салліван оцінив імовірність відставки Валерія Залужного / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/CinCAFU

Питання ймовірності звільнення головкому Збройних сил України Валерія Залужного прокоментував радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Сполучені Штати не повинні втручатися в питання можливого звільнення головкому ЗСУ. Таку думку він висловив у коментарі CBS.

"Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємося осторонь від цих кадрових рішень", - підкреслив американський чиновник.

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Він нагадав про те, що суверенне право Києва і право президента України ухвалювати власні кадрові рішення.

"Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми сказали про це безпосередньо українцям", - додав Салліван.

Чутки щодо відставки Залужного

Раніше у WP розповіли, чому Зеленський зволікає з відставкою Залужного. Затримка свідчить про нерішучість президента або навіть про сум'яття, оскільки потенційні кандидати не хочуть братися за роботу головкому ЗСУ.

Нагадаємо, Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень, пише, що Зеленський пропонував генералу Залужному посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.

Видання Bild із посиланням на джерела писало про те, що Зеленський хотів звільнити Залужного, але змінив рішення протягом години. Проти такого рішення глави держави нібито виступили глава розвідки Кирило Буданов і командувач української армії Олександр Сирський.

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