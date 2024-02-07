'Шкодить інтересам держави': Данілов зробив заяву про ситуацію із Залужним

На Ставці верховного головнокомандувача ЗСУ Зеленського справді бувають дискусії, проте це нормальний демократичний процес, сказав Олексій Данілов.

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Обговорення питань відставки головнокомандувача шкодить державі - Данілов / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Залужного, РНБО

Тиражування повідомлень про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного без офіційного підтвердження таких відомостей шкодить інтересам держави. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як повідомляє Радіо Свобода, чиновник розповів, як реагує на подібні повідомлення у ЗМІ. За його словами, поширення подібної інформації шкодить інтересам держави.

"Що стосується ситуації, пов’язаної з тією чи іншою посадовою особовою, коли починається роздмухування ситуації без нормативно-правових документів, це дуже небезпечна, більше того, шкідлива річ. Коли будуть ухвалені ті чи інші рішення, ми зможемо з вами про це вже говорити, як доконаний факт. А коли вас починають кожного дня вже півтора року знімати з посади, або робити якусь заміну, це шкодить інтересам держави", - вважає Данілов. відео дня

Також секретар РНБО додав, що дискусії на Ставці Зеленського дійсно бувають, але це нормальний демократичний процес.

"Чи є дискусії на засіданнях Ставки, на засіданнях РНБО? Обов’язково, для цього і є ця спільнота, яка має дискутувати, мати свою точку зору на ті чи інші позиції, це є абсолютно природній, нормальний демократичний шлях. Набагато гірше, коли дискусії немає. Коли немає дискусії, тоді немає кисню, й тоді буде болото, а це ніколи не йде на користь демократії", - наголосив Олексій Данілов.

Дивіться відео, у якому Данілов прокоментував ситуацію із Залужним:

Данілов назвав "шкідливими" обговорення питань відставки Залужного / Скріншот Главред

Зеленський може звільнити Залужного

У західних ЗМІ активно обговорюють чутки щодо можливої відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. За інформацією The Washington Post, у Києві покищо не знайшли заміну Залужному. На думку журналістів, наступників Залужного не видно.

Помічник президента Сполучених Штатів із питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон не втручатиметься в можливе рішення щодо відставки Залужного. Про свою позицію в Білому домі вже повідомили офіційному Києву.

В інтерв'ю італійським журналістам Зеленський уперше публічно припустив відставку Залужного. На думку глави держави, Україні потрібно провести кадрове перезавантаження, причому не тільки у військовому керівництві.

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