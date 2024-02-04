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"Потрібне перезавантаження": Зеленський ошелешив заявою про відставку Залужного і не тільки

Ангеліна Підвисоцька
4 лютого 2024, 23:32
Президент України Володимир Зеленський прямо заявив, що він планує змінити керівництво і йдеться не лише про військове. Це торкнеться багатьох секторів держави.
Залужний, Зеленський
Зеленський відповів на чутки про відставку Залужного / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/vzaluzhnyi

В Україні та світі вже кілька днів обговорюють чутки про те, що президент України Володимир Зеленський може звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Зеленський особисто прокоментував ці чутки і заявив, що Україні потрібне перезавантаження і зміна керівництва. Про це він сказав в ефірі італійського телеканалу Rai1.

Президент додав, що йдеться не тільки про Залужного і кадрові зміни стосуватимуться не тільки військового керівництва.

"Залужний? Нам потрібне перезавантаження, зміна керівництва, не тільки військового ... Це питання, яке стосується людей, які мають очолити Україну. Безумовно необхідне перезавантаження, новий початок", - сказав Зеленський.

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Він натякнув на те, що нинішнє керівництво наразі сумнівається в перемозі України та має не такі погляди на ситуацію в країні, що й президент.

"Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, будучи переконані в перемозі, нас не можна зневірятися, опускати руки, у нас повинна бути правильна позитивна енергія ... У мене на думці щось серйозне, йдеться не про одну людину, а про напрямок керівництва країни ... Я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки в одному секторі, наприклад, в армії", - додав президент.

Можлива відставка Залужного

Увечері 29 січня в Мережі почала з'являтися інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив генерала Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ. Пізніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив УП, що інформація не відповідає дійсності.

Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень, пише, що Зеленський пропонував генералу Залужному посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.

CNN з посиланням на свої джерела пише, що указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня.

Видання Bild із посиланням на джерела писало про те, що Зеленський хотів звільнити Залужного, але змінив рішення впродовж години. Проти такого рішення глави держави нібито виступили глава розвідки Кирило Буданов і командувач української армії Олександр Сирський.

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