Зеленський у Мюнхені запропонував звозити Трампа на фронт - зал аплодував

Люди, які міркують про те, як має закінчитися війна, повинні на власні очі побачити, що вона собою являє, вважає президент.

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Володимир Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього главу Білого дому Дональда Трампа приїхати в Україну. І якщо американський політик прийме запрошення, то пообіцяв з'їздити з ним на фронт. Про це Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки в Німеччині.

За словами президента, у разі обговорення способів завершення війни, ті, хто має намір ухвалювати таке рішення, мають побачити на власні очі, що насправді означає реальна війна.

"Якщо Трамп приїде, я готовий із ним поїхати на фронт", - сказав Зеленський.

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"Якщо у нас буде розмова, про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто ухвалює рішення, що означає ця справжня війна. Не те, що пишуть про це в Instagram, а справжня війна", - додав президент.

Зазначимо, раніше Зеленський уже запрошував Трампа приїхати в Україну.

"Я запрошую Трампа, якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити йому, що він не може керувати цією війною", - говорив Зеленський.

Колишній президент США відмовився приїхати в Україну з візитом. За його словами, він вважає недоречним приїжджати в такий час.

Заяви Трампа про війну в Україні

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово говорив, що в нього "прекрасні стосунки" з диктатором Путіним. І в разі повернення до влади він "дуже швидко" завершить війну в Україні.

Трамп також заявляв, що Україні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Видання Bloomberg з посиланням на джерела писало про те, що радники Трампа нібито обговорювали питання про те, як посадити за стіл переговорів президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна на початку потенційного другого президентського терміну Трампа.

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