Зеленський чесно відповів, чи зрадіє перемозі Трампа на виборах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на підтримку США незалежно від того, хто стане переможцем виборчих перегонів під час президентських виборів в країні в 2024 році.
За словами глави держави, в українців є певна тривога щодо деяких республіканців, які вимагають скоротити підтримку України.
При цьому Зеленський відмовився прямо відповідати на запитання, чи є у нього стурбованість щодо можливої перемоги Дональда Трампа.
"Добре це чи погано - я не знаю. Сподіваюся, що американський президент буде завжди враховувати ставлення суспільства. Якщо американське суспільство підтримує Україну, якщо ми поділяємо однакові цінності, якщо ми розуміємо всі ці виклики, результат і шкоду війни - я думаю, що будь-який президент - не знаю, хто це буде - допомагатиме Україні", - сказав Зеленський під час інтерв'ю в рамках заходу Reuters NEXT.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
У вересні 2023 року ексглава США Дональд Трамп заявив, що нібито здатний закінчити війну в Україні всього за "24 години".
"Якщо я вам точно скажу, я втрачу всі свої козирі. Я маю на увазі, я не можу точно сказати, що збираюся робити. Але я б сказав певні речі Путіну. Я б сказав певні речі Зеленському", - сказав експрезидент США.
Президент Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа в зону бойових дій. Таким чином український лідер зможе переконати Трампа "за 24 хвилини", що завершити повномасштабне вторгнення РФ так швидко не вийде.
Колишній президент США Трамп відмовився приїхати в Україну з візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського. За його словами, він вважає це недоречним.
"З ним зараз має справу адміністрація Байдена, і мені б не хотілося створювати конфлікт інтересів", – сказав Трамп.
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