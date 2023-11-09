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Зеленський чесно відповів, чи зрадіє перемозі Трампа на виборах

Анна Ярославська
9 листопада 2023, 08:56
В українців є певна тривога щодо деяких республіканців, які вимагають скоротити підтримку України, сказав президент.
Дональд Трамп, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський відмовився прямо відповідати, чи є у нього стурбованість щодо можливої перемоги Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на підтримку США незалежно від того, хто стане переможцем виборчих перегонів під час президентських виборів в країні в 2024 році.

За словами глави держави, в українців є певна тривога щодо деяких республіканців, які вимагають скоротити підтримку України.

При цьому Зеленський відмовився прямо відповідати на запитання, чи є у нього стурбованість щодо можливої перемоги Дональда Трампа.

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"Добре це чи погано - я не знаю. Сподіваюся, що американський президент буде завжди враховувати ставлення суспільства. Якщо американське суспільство підтримує Україну, якщо ми поділяємо однакові цінності, якщо ми розуміємо всі ці виклики, результат і шкоду війни - я думаю, що будь-який президент - не знаю, хто це буде - допомагатиме Україні", - сказав Зеленський під час інтерв'ю в рамках заходу Reuters NEXT.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

У вересні 2023 року ексглава США Дональд Трамп заявив, що нібито здатний закінчити війну в Україні всього за "24 години".

"Якщо я вам точно скажу, я втрачу всі свої козирі. Я маю на увазі, я не можу точно сказати, що збираюся робити. Але я б сказав певні речі Путіну. Я б сказав певні речі Зеленському", - сказав експрезидент США.

Президент Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа в зону бойових дій. Таким чином український лідер зможе переконати Трампа "за 24 хвилини", що завершити повномасштабне вторгнення РФ так швидко не вийде.

Колишній президент США Трамп відмовився приїхати в Україну з візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського. За його словами, він вважає це недоречним.

"З ним зараз має справу адміністрація Байдена, і мені б не хотілося створювати конфлікт інтересів", – сказав Трамп.

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