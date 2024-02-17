ЗСУ знищили три російські літаки: головнокомандувач розкрив деталі

Українські військові успішно ліквідували три російських літаки на Сході.

https://glavred.net/ukraine/zsu-znishchili-tri-rosiyski-litaki-sirskiy-rozkriv-detali-10542524.html Посилання скопійоване

ЗСУ збили три літаки РФ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Вікіпедія

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що сьогодні зранку, 17 лютого, на Східному напрямку українські бійці успішно знищили три російські літаки.

"Під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ, Повітряні Сили Збройних Сил України знищили одразу три російські літаки: 2 Су-34 та один Су-35", - заявив Сирський на сторінці у Facebook.

Армія України знищила три літаки РФ / фото: t.me/kpszsu

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук також підтвердив знищення ворожих літаків.

відео дня

"Вранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35", - повідомив Олещук.

Нагадаємо, що 29 січня, в Луганській області, українські військові збили російський літак Су-34. Відомо, що за весь період повномасштабного вторгнення, Росія втратила 332 літаки і 324 вертольоти.

В окупованому Криму 31 січня прогриміла серія вибухів на аеродромі Бельбек. Вибухи чули у Сімферополі, Сакському районі та у Євпаторії. Після вибухів окупаційна "влада" оголосила повітряну тривогу.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.