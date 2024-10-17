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Зеленський у Брюсселі. План миру, дані про КНДР, ядерна зброя і саміт з РФ у листопаді

Яна Ставська
17 жовтня 2024, 15:23оновлено 17 жовтня, 16:16
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Зеленський сьогодні, 17 жовтня, прибув до Брюсселя, де вже представив План перемоги членам Європейської Ради. Главред зібрав головні тези президента.
Зеленський у Брюсселі. План миру, дані про КНДР, ядерна зброя і саміт з РФ у листопаді
Зеленський представив План миру членам Євроради - головне / Колаж Главреда. Фото: ОП

Головні тези

  • Україна проситиме розмістити "ядерний пакет" на своїй території у рамках "неядерного стримування" Росії
  • Іран і КНДР допомагають Росії зі зброєю, а Китай - затягує війну
  • Ця зима буде небезпечною
  • План миру - не для критиків, а для забезпечення України силами
  • Другий саміт миру пройде у листопаді. Захід наполягає на участі Росії
  • Військові КНДР уже на окупованих Росією територіях

Президент Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, прибув до Брюсселя, де представить свій план перемоги лідерам Європи. У своєму зверненні напередодні Зеленський іще раз підкреслив, що Україна прагне справедливого миру.

У ході поїздки президент також зустрінеться з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, головами політичних груп у Європарламенті, генсеком НАТО Марком Рютте. З-поміж анонсованого — й засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

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Главред зібрав головне з заяв Зеленського у Брюсселі, 17 жовтня.

Подробиці плану перемоги. Що таке неядерне стримування?

У Брюсселі Зеленський вперше пояснив третій пункт свого плану перемоги — неядерне стримування Росії.

"Неядерне стримування Росії" – це, зокрема, розміщення на території України "ракетного пакета" Путін має поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз. І ми зможемо застосувати пакет стримування, лише якщо Росія не припинить війну", - заявив Зеленський.

Сам документ містить окрім 5 пунктів ще й засекречені додатки. У них ідеться, зокрема, про надання допомоги у найкоротші терміни.

Зеленський у Брюсселі. План миру, дані про КНДР, ядерна зброя і саміт з РФ у листопаді
План перемоги - основні пункти / Інфографіка: Главред

Китай допомагає Росії вести війну

Зеленський озвучив, що поки КНДР та Іран допомагають Росії з ресурсами, Китай "допомагає затягувати війну".

"Він отримує допомогу від Північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран... На жаль, ми також маємо чіткі дані розвідки про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну", — висловився президент.

Ця зима буде небезпечною

Під час пресбрифінгу з Шарлем Мішелем Зеленський сказав, що зимові періоди завжди є важкими для України, а цей зокрема буде ще й небезпечним.

Зеленський відреагував на критику плану перемоги

Президент відповів, що план розроблено "не для критиків". Він підкреслив, що документ спрямований на забезпечення України силами, незалежно від дій Росії.

"Це не про когось. Ми зробили цей план не для критиків чи людей, які готові нас критикувати. До речі, на початку вторгнення було багато людей, які розказували як будуть відбуватися події і як закінчиться війна. Але наразі ми знаходимося в Брюсселі, разом із союзниками, друзями та партнерами. Не так, як на початку війни, коли ми залишалися в нашій столиці й навколо нас були лише російські війська", — зазначив Зеленський.

До слова, аналітик BILD Юліан Рьопке розкритикував план перемоги Зеленського, коли президент представив документ тезово у середу, 16 жовтня.

Експерт переконаний, що Захід не виконає головні пункти Плану — щодо вступу України до НАТО й дозволу на глибокі удари по РФ.

Зеленський у Брюсселі. План миру, дані про КНДР, ядерна зброя і саміт з РФ у листопаді
Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем / Фото: ОП

Участь Росії у саміті миру

Другий саміт миру, за словами Зеленського, має відбутися вже у листопаді. Проте чи буде Росія брати участь у саміті, на чому наполягає Захід, наразі невідомо.

Сам Зеленський раніше називав План перемоги "мостом" до саміту миру. Київ вже неодноразово наголошував на обовʼязковості участі російської делегації у заході — у цьому зацікавлена як Європа, так і "дружні" до Москви країни.

Посол України у Туреччині Василь Боднар пояснив, що це не буде двостороння зустріч з росіянами. Найімовірніше, вона пройде у форматі, за якого участь братимуть і треті сторони, наприклад — Туреччина.

КНДР готує контингент для війни в Україні

Зеленський підтвердив, що Росія використовує війська КНДР для бойових дій проти України. Зокрема, північнокорейські офіцери вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

"Росія розраховує на таке підсилення, оскільки вона не встигає з мобілізацією, бо забагато втрачає на полі бою і настрої такі в суспільстві, що вони проти мобілізації. Саме тому він (глава РФ Володимир Путін – ред.) шукає зовнішню підтримку. Я знаю, що є намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ", - наголосив Зеленський.

"Або ядерна зброя, або НАТО"

Гарантією безпеки України може стати або ядерна зброя, або вступ до НАТО. Київ віддав свої боєголовки і тепер змушений воювати з Росією, яка порушила зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму.

Президент розповів, що в розмові з Дональдом Трампом заявив про необхідність реальних гарантій безпеки для України. Це або ядерна зброя, або НАТО. Києву потрібно вступати в блоки для захисту своєї держави.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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