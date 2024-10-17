Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Або ядерна зброя, або НАТО: Зеленський жорстко назвав Заходу умови України

Андрій Ганчук
17 жовтня 2024, 14:40оновлено 17 жовтня, 16:10
279
Ніхто з ядерних держав не постраждав, а Україна віддала свої боєголовки і тепер змушена воювати, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, НАТО
Україна не знає інших дієвих безпекових блоків, крім НАТО - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Гарантією безпеки України може стати або ядерна зброя, або вступ до НАТО. Київ віддав свої боєголовки і тепер змушений воювати з Росією, яка порушила зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму. Сьогодні немає інших робочих блоків безпеки, крім Північноатлантичного альянсу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час пресконференції за підсумками засідання Європейської ради, у четвер, 17 жовтня, президент виступив із низкою заяв щодо гарантій безпеки, які мають бути надані Україні.

Провал Будапештського меморандуму

Глава держави піддав критиці Будапештський меморандум і акцентував увагу на тому, що найбільші ядерні держави світу гарантували Україні безпеку, проте країна все одно зіткнулася з війною.

відео дня

"Я наводив приклад Будапештського меморандуму. Там були ядерні держави, найбільші держави у світі, у яких є вплив і ядерна зброя. Серед них, безумовно, були США, Китай, Росія, Франція - безумовні великі гравці з ядерним потенціалом. Чому умовою було для України - віддати ядерну зброю? Дуже великий обсяг, який був в України на той час. Віддати ядерну зброю за цей документ, отже партнери гарантували територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік. Ось, що було в документі", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, тепер виникає питання, як після цього вірити партнерам.

"І якщо Росія порушила документ, хоча вона була гарантом цього меморандуму, то як можна вірити в цей документ? І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності та суверенітету? Усі ці домовленості не спрацювали", - уточнив президент і додав, що ніхто з країн, які підписали "Будапешт", не постраждав і своєї ядерної зброї не віддав. Тоді як Україна воює.

Або ядерна зброя, або НАТО

Крім того, президент розповів, що в розмові з Дональдом Трампом заявив про необхідність реальних гарантій безпеки для України. Це або ядерна зброя, або НАТО. Києву потрібно вступати в блоки для захисту своєї держави.

Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США та Великої Британії 5 грудня 1994 року. Документом гарантується, що країни-підписанти угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України. США, Велика Британія та Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів.

Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.

"У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або Україна матиме ядерну зброю, і тоді це для нас захист, або в нас має бути якийсь Альянс. Крім НАТО ми сьогодні не знаємо дієвих Альянсів", - наголосив Володимир Зеленський.

Вступ України до НАТО - головні новини за темою:

Володимир Зеленський 16 жовтня в Раді представив план перемоги України у війні з Росією. Перший пункт - запрошення до Північноатлантичного альянсу. Йдеться про фундаментальний крок до миру, який призведе до геополітичної поразки Кремля.

Або ядерна зброя, або НАТО: Зеленський жорстко назвав Заходу умови України
Зеленський розкрив 5 пунктів плану перемоги України / Інфографіка: Главред

Пізніше Зеленський розповів про терміни запрошення до НАТО. За даними джерел Української правди, президент сподівається на запрошення України до Альянсу найближчими місяцями.

У НАТО поки що не готові запросити Україну в Альянс, сказала посол Штатів при блоці Джуліанна Сміт. Вашингтон продовжуватиме вести дискусії з країнами-союзниками про те, як наблизити українську державу до вступу до колективного блоку безпеки Заходу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО новини США Володимир Зеленський Будапештський меморандум Дональд Трамп війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше
Інвалідність "всіх прокурорів": у прокуратурі Хмельниччини відреагували на скандал із МСЕК

Інвалідність "всіх прокурорів": у прокуратурі Хмельниччини відреагували на скандал із МСЕК

17:51Україна
Війська РФ уже були за 4 км від Куп'янська: в ОВА зробили заяву про ситуацію

Війська РФ уже були за 4 км від Куп'янська: в ОВА зробили заяву про ситуацію

16:26Україна
Кримський міст весь у диму, летять ракети: на півострові прогриміли вибухи

Кримський міст весь у диму, летять ракети: на півострові прогриміли вибухи

16:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Після чуток про возз'єднання з Муратом: колишня дружина Налчаджиоглу таємно покинула Україну

Після чуток про возз'єднання з Муратом: колишня дружина Налчаджиоглу таємно покинула Україну

Гороскоп на завтра 18 жовтня: Овнам - успіх у всьому, Стрільцям - досягнення бажаного

Гороскоп на завтра 18 жовтня: Овнам - успіх у всьому, Стрільцям - досягнення бажаного

Будуть сильні заморозки та дощі: синоптики назвали дату потепління

Будуть сильні заморозки та дощі: синоптики назвали дату потепління

Буря влупить із новою потужністю: коли чекати на новий геомагнітний шторм

Буря влупить із новою потужністю: коли чекати на новий геомагнітний шторм

Вночі в Києві було чути вибухи, РФ атакувала дронами: пошкоджено житловий будинок

Вночі в Києві було чути вибухи, РФ атакувала дронами: пошкоджено житловий будинок

Останні новини

17:51

Інвалідність "всіх прокурорів": у прокуратурі Хмельниччини відреагували на скандал із МСЕК

17:44

Україна отримає шість літаків: Умєров анонсував нові F16 найближчим часом

17:41

Більшість не здогадується: що означає дорожній знак трикутник з "сачком"

17:30

Україна має чим бити вглиб Росії, і це не тільки дрони - ексглава СЗРВідео

17:27

Чипси можуть бути корисними: чудовий рецепт закуски з броколі

Усунення або смерть Путіна допоможе закінчити війну, але Росія уникне розпаду – генерал МаломужУсунення або смерть Путіна допоможе закінчити війну, але Росія уникне розпаду – генерал Маломуж
17:18

Волога й сирість не пройде: як правильно зберігати і складати дрова

17:15

Звідки беруться плями на каструлі з нержавійки і як їх позбутися

16:55

Що в першу чергу люди у вас помічають: цікава оптична ілюзія

16:54

Штраф до 100 тисяч євро: чому в Німеччині не можна мити машинуВідео

Реклама
16:39

Природжені Ілони Маски: 4 знаки зодіаку, які досягають успіху в бізнесі

16:38

Вдова Сергія Сивохо показала, який вигляд має могила артиста в Донецьку

16:26

Війська РФ уже були за 4 км від Куп'янська: в ОВА зробили заяву про ситуацію

16:22

Кримський міст весь у диму, летять ракети: на півострові прогриміли вибухи

16:13

"Справа лише керівництва": Залужний прокоментував операцію в Курській області

16:02

Впливає на смак напою: що знаходиться всередині чайних пакетиків

15:56

Рух "Маніфест 42" заявив про спробу маніпуляцій з боку компанії "Автомагістраль-Південь"

15:52

Які продукти мають бути в осінньо-зимовому раціоні: дієтологиня озвучила список

15:51

"Це вже буде слабкий Путін": Маломуж сказав, коли Україна зможе перемогти на фронтіВідео

15:45

Не червона і, навіть не чорна: яка ікра найдорожча у світі та як її роблятьВідео

15:27

Удари по території РФ: Україні дозволили використовувати певне озброєння

Реклама
15:23

Зеленський у Брюсселі. План миру, дані про КНДР, ядерна зброя і саміт з РФ у листопаді

15:06

"Є усі передчуття": Залужний прокоментував можливість закінчення війни у 2025 році

15:02

"Партнери хочуть, щоб на Саміті миру була Росія": Зеленський прокоментував ситуацію

15:01

Як очистити ущільнювач холодильника: бруд зникне за лічені хвилиниВідео

14:54

"10 тисяч солдатів": КНДР готує контингент для війни в Україні – Зеленський

14:44

"Якщо зараз Путіна усунуть": як закінчить війну ліквідація диктатора - Маломуж

14:44

КНДР вступила у війну, і настала година Х для відправки військ країн Європи в Україну – СотникВідео

14:40

Або ядерна зброя, або НАТО: Зеленський жорстко назвав Заходу умови України

14:25

Зеленський вперше розповів, що передбачає неядерний пакет стримування Росії

14:17

Осіннє загострення: Dorofeeva на гастролях страждає від проблем зі здоров'ям

14:16

У Чорному морі перебуває носій "Калібрів": чи є загроза ракетного обстрілу

14:05

"Велика небезпека для українців": що готує РФ в найближчі місяці - генерал розвідкиВідео

14:04

"Моя дівчинка": Узелков уперше показав свою кохану

14:02

Всю Україну накриють заморозки: синоптик назвала дату потепління

14:00

Китай допомагає Росії у веденні війни: Путін готує підкріплення - Зеленський

13:52

Чому досвідчені водії тримають у авто зубну пасту: відповідь здивує багатьохВідео

13:51

Керченському мосту приготуватися: Британська розвідка назвала цілі ЗСУ в Криму

13:26

Зеленський відреагував на критику Плану перемоги: що відомо

13:26

РФ пішла в атаку: Маломуж пояснив, для чого ворог вивів на бойове чергування "Ярс"

13:22

Покладе традиційне "Олів'є" на лопатки: бомбічний м'ясний салат за кілька хвилинВідео

Реклама
13:22

Таємні додатки до Плану перемоги: Зеленський пояснив їх важливість і розкрив деталі

13:17

Природа помстилася: навіщо в Китаї знищували горобців

13:14

Є 2 найімовірніші сценарії завершення війни в Україні: генерал розкрив деталіВідео

13:13

Ремісія закінчилася: дружина Віктора Павліка повідомила про проблеми зі здоров'ям

13:10

Повторна окупація: ворог націлився на ключове місто, яке звільнили в 2022

12:42

"Кінець війни без Плану перемоги": що таке неядерне стримування, анонсоване Зеленським

12:38

"Теплий факт": відома українська акторка вийшла заміж і поділилася фотографією з чоловіком

12:35

Привид матері прийшов до сина: виявлено моторошну знахідку 239-річної давності

12:19

"Потрібно готуватись": зима для України буде небезпечною - Зеленський

12:13

"Завершальний акорд": яким буде рішення Байдена щодо членства України в НАТО

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Народні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти