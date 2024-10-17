Або ядерна зброя, або НАТО: Зеленський жорстко назвав Заходу умови України

Гарантією безпеки України може стати або ядерна зброя, або вступ до НАТО. Київ віддав свої боєголовки і тепер змушений воювати з Росією, яка порушила зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму. Сьогодні немає інших робочих блоків безпеки, крім Північноатлантичного альянсу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Під час пресконференції за підсумками засідання Європейської ради, у четвер, 17 жовтня, президент виступив із низкою заяв щодо гарантій безпеки, які мають бути надані Україні.
Провал Будапештського меморандуму
Глава держави піддав критиці Будапештський меморандум і акцентував увагу на тому, що найбільші ядерні держави світу гарантували Україні безпеку, проте країна все одно зіткнулася з війною.
"Я наводив приклад Будапештського меморандуму. Там були ядерні держави, найбільші держави у світі, у яких є вплив і ядерна зброя. Серед них, безумовно, були США, Китай, Росія, Франція - безумовні великі гравці з ядерним потенціалом. Чому умовою було для України - віддати ядерну зброю? Дуже великий обсяг, який був в України на той час. Віддати ядерну зброю за цей документ, отже партнери гарантували територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік. Ось, що було в документі", - сказав Зеленський.
За словами Зеленського, тепер виникає питання, як після цього вірити партнерам.
"І якщо Росія порушила документ, хоча вона була гарантом цього меморандуму, то як можна вірити в цей документ? І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності та суверенітету? Усі ці домовленості не спрацювали", - уточнив президент і додав, що ніхто з країн, які підписали "Будапешт", не постраждав і своєї ядерної зброї не віддав. Тоді як Україна воює.
Або ядерна зброя, або НАТО
Крім того, президент розповів, що в розмові з Дональдом Трампом заявив про необхідність реальних гарантій безпеки для України. Це або ядерна зброя, або НАТО. Києву потрібно вступати в блоки для захисту своєї держави.
Будапештський меморандум
Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США та Великої Британії 5 грудня 1994 року. Документом гарантується, що країни-підписанти угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України. США, Велика Британія та Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів.
Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.
"У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або Україна матиме ядерну зброю, і тоді це для нас захист, або в нас має бути якийсь Альянс. Крім НАТО ми сьогодні не знаємо дієвих Альянсів", - наголосив Володимир Зеленський.
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