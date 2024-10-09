Україна уточнила роль Росії у другому Саміті миру: навіщо Київ запрошує Москву

Другий саміт миру з ініціативи України має відбутися наприкінці 2024 року. Київ хоче, щоб московська делегація взяла у ньому участь, пише агентство Reuters, посилаючись на слова посла України в Туреччині Василя Боднара.
Але про двосторонні переговори між Україною та Росією не йдеться, підкреслив дипломат.
"Однією з важливих цілей цього саміту є досягнення справедливого миру в Україні. Ми не кажемо про формат, у якому Україна і Росія сидять навпроти одна одної, а Україна прислухається до вимог Росії. Те, що ми бачимо зараз, — це те, що міжнародна спільнота разом з Україною сидить і складає перелік кроків, необхідних для досягнення справедливого миру, і вони обговорять, які вимоги варто висунути Росії на основі цього переліку", — пояснив Боднар.відео дня
Це не буде пряма двостороння зустріч, найімовірніше, вона пройде у форматі, за якого будуть брати участь треті сторони, а самі переговори вестимуться через третіх осіб.
"Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року", — висловився посол.
При цьому Туреччина буде важливим учасником цих переговорів, додав він.
Хто такий Василь Боднар?
Василь Миронович Боднар (нар. 20 вересня 1976, с. Олесине, Україна) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині (з 2021). Заступник міністра закордонних справ України (2017—2021), Генеральний консул України в Стамбулі (2015—2017), за сумісництвом — представник України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (від 2016 до 27 липня 2017), повідомляє Вікіпедія.
Другий саміт миру - що відомо
Як писав Главред, другий саміт миру, який планували провести у листопаді 2024 року, не відбудеться. Питання проведення саміту будуть вирішувати вже після завершення тематичних конференцій, які відбудуться 30-31 жовтня.
Відомо, що Україна хотіла би провести Другий саміт миру в одній із країн Глобального Півдня, однак остаточне місце проведення саміту поки що не затверджене.
Київ не приховує, що очікує на участь у саміті російської делегації, однак Москва запрошення відхилила. Свою участь також підтвердив турецький глава Реджеп Таїп Ердоган.
Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов припустив, що в РФ та її поплічників є можливість у майбутньому організувати умовний проросійський "саміт заморозки війни", що буде відповіддю на український Саміт миру.
Проти ймовірність проведення такого саміту наразі лише гіпотетичне, адже в РФ наразі є стратегічна ініціатива на фронті і Кремль сподівається, що Україна таки в якийсь момент не витримає натиску, що дасть можливість ворогу нав'язати будь-які умови, що межують з капітуляцією.
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