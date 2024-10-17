Зеленський вперше розповів, що передбачає неядерний пакет стримування Росії

Зеленський наголосив, що пакет неядерного стримування допоможе Україні стримувати агресію з боку Росії в майбутньому.

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Що передбачає "неядерне стримування Росії" / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Володимир Зеленський у рамках третього пункту Плану перемоги України запропонував розміщення пакета неядерного стримування Росії на території України. Цей крок спрямований на те, щоб або змусити Росію сісти за стіл переговорів, або забезпечити можливість знищення її військових об'єктів у разі подальшої агресії. Про це президент Володимир Зеленський сказав, представляючи план на засіданні Європейської ради.

Варто зазначити, що третій пункт Плану перемоги стосується неядерного стримування Росії і містить секретні додатки, відомі лише окремим партнерам.

"Це концепція миру завдяки силі – для цього пункту. "Неядерне стримування Росії" – це, зокрема, розміщення на території України "ракетного пакета", - заявив Зеленський. відео дня

Зеленський також зазначив, що всі деталі щодо "Неядерного стримування" вже передані тим партнерам, які здатні реалізувати цей план, а саме: США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині.

"Путін має поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз. І ми зможемо застосувати пакет стримування, лише якщо Росія не припинить війну,– резюмував Зеленський.

Що передбачає План перемоги України / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, План перемоги України містить не тільки п'ять публічних пунктів, але й секретні додатки. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати допомогу згідно з цими закритими частинами плану якомога швидше. Про це він заявив на брифінгу в Брюсселі.

Зеленський також підкреслив, що цей план розроблений для забезпечення України необхідною силою, незалежно від дій Росії. Він уточнив, що План перемоги не призначений для критиків, а для реальної підтримки.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер підтвердив, що Вашингтон продовжує обговорювати деталі цього плану з Києвом, проте не надав конкретної інформації щодо того, які пункти підтримуються американською стороною.

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