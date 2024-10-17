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"Потрібно готуватись": зима для України буде небезпечною - Зеленський

Юрій Берендій
17 жовтня 2024, 12:19
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Наступний зимовий період для України є не тільки складним, але й небезпечним, зазначив Зеленський.
'Потрібно готуватись': зима для України буде небезпечною - Зеленський
Зима для України буде небезпечною - Зеленський Колаж Главред, фото: скріншот із відео

​Сьогодні, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч до Європейської ради та провів зустріч з її президентом Шарлем Мішелем. Про це повідомляє Офіс президента України.

Під час прес-брифінгу з Шарлем Мішелем Зеленський наголосив, що незалежність Плану перемоги від впливу Росії дозволяє втілити його в життя.

Зеленський також додав, що на саміті ЄС представить цей "план перемоги", який Україна вважає своїм "інструментом для примусу Росії до миру".

відео дня

"Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", – сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що зимові періоди завжди є важкими для України, а цей зокрема буде ще й небезпечним.

"Зима наближається...Тому ми, звичайно, підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання. Але нам потрібно все ж таки отримати системи протиповітряної оборони, - сказав він.

'Потрібно готуватись': зима для України буде небезпечною - Зеленський
5 пунктів Плану перемоги України / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

План перемоги України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський презентував План перемоги, одним із ключових пунктів якого є швидкий вступ України до НАТО. Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук оцінив шанси України на приєднання до Альянсу найближчим часом.

Військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський коментуючи пункт Плану перемоги, який передбачає перенесення бойових дій на російську територію зазначив, що основним викликом буде наявність достатньої кількості озброєння у Сил оборони.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в секретних додатках до Плану перемоги передбачено можливість нанесення ударів у глибину території Росії, а також визначено необхідні для цього види зброї.

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